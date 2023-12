Lillo, dopo anni lo rivela: ecco cosa era costretto a fare prima di conoscere Greg

Lillo e Greg sono uno dei, duo comici più amati di sempre da grandi e piccini. Con la loro simpatia riescono a far ridere intere platee, eppure la loro vita non è sempre stata questa. Ecco cosa faceva Lillo prima di incontrare Greg.

Pasquale Petrolo e Claudio Gregorio sono nomi che non a tutti dicono qualcosa, eppure se li chiamiamo, Lillo e Greg, siamo sicuri che avete capito tutti di chi stiamo parlando. Si conobbero nel 1988 e da quel momento, non si lasciarono più. Amici nella vita, partner nel lavoro, i due comici proseguono la loro attività, tra spettacoli teatrali, cinema e televisione.

Se del presente sappiamo tutto dei due amici, in molti si sono chiesti, cosa facesse Lillo prima di conoscere Greg? Ecco i lavori che ha fatto nel corso della sua giovinezza il nostro amico Posaman. Rimarrete veramente stupiti.

Il lavoro di Lillo prima di conoscere Greg

Prima di svelarvi cosa facesse Lillo prima di conoscere Greg, vogliamo parlare di quello che Claudio faceva prima di incontrare Pasquale. Greg è un famoso comico, cantante e musicista, ma come Lillo, anche lui aveva e ha tutt’ora la passione per il disegno. Con il suo futuro amico si incontrarono nel 1988, ma lui era già un fumettista, in quanto “lavorava per la casa editrice Acme, quella di Lupo Alberto e Cattivik…”, come ricorda Lillo.

Insieme a Pasquale, fondarono poi il gruppo musicale comico, Latte e i suoi derivati, con il quale tutt’ora fanno diversi spettacoli e tour in giro per il paese. I due comici hanno una vita lavorativa sia da solisti che in gruppo, sfruttando al massimo le loro doti artistiche.

L’ha fatto veramente

Adesso è arrivato il turno di Lillo, voi sapete che lavori ha fatto prima di incontrare il suo amico Greg? Diciamo che Pasquale Petrolo, come ha raccontato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha fatto lavori diversi prima di diventare il comico che tutti conosciamo e amiamo.

Ecco che cosa ha dichiarato: “Mi misi a vendere cinte di tela ai semafori, con un amico. Le pagavo 250 lire, le mettevo a 500, si guadagnicchiava. Poi collaborai con una ditta che faceva zainetti per bambini, disegnavo orsacchiotti e paperelle” e ancora: “E creavo gli adesivi per Cioè, la rivista per ragazzine: cuoricini, fiorellini, pupazzetti”. Decisamente il suo passato lavorativo è stato molto vario, finchè ha conosciuto Greg, il quale iscrisse lui e Petrolo ad un concorso di musica demenziale. Lui non ci voleva andare, ma Greg insistette: “Non me la sentivo proprio. Ho fatto finta di aver dimenticato a casa la chitarra, mi ci ha trascinato lo stesso. Un successo incredibile, ci hanno chiesto cinque bis”. Fu così che nacque il mitico duo comico formato da Lillo e Greg.