Fabio Volo, ormai hai solo una passione: addio al mondo della scrittura | Il suo cuore è solo per lei

In questo momento, Fabio Volo è concentrato soltanto su di lei e il suo cuore è indirizzato altrove, rispetto che alla scrittura o alla recitazione, dove si trova abitualmente. Ecco che cosa sta succedendo nella sua vita.

Fabio Bonetti alias Fabio Volo è il noto scrittore, presentatore radiofonico, conduttore, attore e doppiatore di 51 anni che da decenni è approdato nel cuore dei suoi fan e non se n’è più andato. Grazie a quella sua vis comica che lo contraddistinguerà sempre nel corso della sua carriera, l’ex Iena, è amato e criticato allo stesso tempo.

Fabio ha ottenuto moltissime soddisfazioni nel mondo del lavoro, purtroppo non si può dire lo stesso nel mondo sentimentale, in quanto la separazione da sua moglie è un tasto ancora molto dolente. Nonostante tutto, con la mamma dei suoi due bambini, ha mantenuto comunque un ottimo rapporto, sono andati addirittura in vacanza insieme. Se fino a qualche tempo fa, Volo aveva deciso di concentrarsi esclusivamente sul lavoro, adesso le cose sono cambiate.

La nuova “passione” di Fabio Volo

Fabio Volo non viene sempre capito da tutti, in quanto il suo modo di dire le cose non piace a tutti. Come per tutti i personaggi famosi, c’è chi lo ama e chi non molto, ma alla fine lui prosegue il suo lavoro per tutti i suoi follower. Fabio ha spaziato con diversi lavori, da Iena a conduttore radiofonico ad attore, ma sono anche i suoi libri a dargli molte soddisfazioni.

In una recente intervista rilasciata al Corriere della sera, Volo ha spiegato che le critiche che ha ricevuto per alcuni suoi romanzi ci sono state perchè non hanno capito il genere: “Adesso in America i libri di tendenza sono tutti così. Però probabilmente ho anticipato i tempi. L’ho fatto anche con altre cose…”.

Nuovo amore per Fabio

Se nella carriera lavorativa, Fabio Volo sta riscontrando moltissimo successo che a sua volta gli porta molte soddisfazioni, nella vita privata invece, ha vissuto notevoli alti e bassi. Dopo la fine della sua relazione con la madre dei suoi figli, lo scrittore si è buttato “anima e corpo” nel lavoro e per molto tempo ha sempre dichiarato lui stesso di essere single. Dopo tre anni, pare che Fabio sia tornato a sentire le farfalle nello stomaco con quella donna misteriosa con la quale è stato pizzicato.

Come due teneri piccioncini, Volo e la donna si sono scambiati teneri baci e si sono tenuti la mano per tutto il tempo. Nessuno sa nulla, circa l’identità della donna misteriosa, da voci di corridoio pare che sia completamente estranea al mondo dello spettacolo. Per il momento quindi attendiamo conferme in merito, di lei possiamo solo mostrarvi il volto pubblicato negli scatti di Diva e Donna.