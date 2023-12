Adriana Volpe, travolta da una tragedia terribile: altro che vacanze serene | “…ero disperata”

Adriana Volpe, vacanze rovinate da una terrificante tragedia: “..ero disperata”. Di seguito i dettagli della vicenda

Adriana Volpe è un celebre volto del mondo dello spettacolo che si è imposta all’attenzione del grande pubblico come talentuosa conduttrice televisiva. Negli anni di carriera, Adriana ha dimostrato non solo un’importante presenza scenica, ma soprattutto una grande emotività e sensibilità.

Nasce nel 1973 a Trento ed oggi ha 50 anni ed è uno dei personaggi di spicco della televisione italiana. In giovane età si trasferisce a Roma per avviare la sua carriera come modella. In questo settore, Adriana ottiene un successo clamoroso.

La Volpe sfila per i più importanti brand di moda in tutto il mondo. Calca le passerelle di Milano, Parigi, Zurigo e addirittura diventa celebre anche a Tokyo. Alla fine degli anni Ottanta, la modella inizia le sue prime collaborazioni televisive. Il primo ruolo che ottiene è quello di valletta nella trasmissione “Scommettiamo che“.

Dopo una piccola parentesi nella recitazione nel cast di “Viaggi di nozze” con Carlo Verdone, alla fine degli anni Novanta passa alla conduzione di “Mezzogiorno in famiglia” e “Mattina in famiglia“.

Adriana Volpe, le vacanze rovinate

Adriana Volpe è un celebre personaggio del mondo dello spettacolo che ha alle spalle oltre 30 anni di brillante carriera artistica. La conduttrice si è sempre dimostrata disposta a mettersi in gioco e nel 2020 è stata una concorrente del Grande Fratello Vip. Tuttavia, è stata costretta ad abbandonare il reality per motivi personali e familiari.

Adriana, oggi cinquantenne, è una donna in carriera ed un personaggio pubblico molto amato dai telespettatori. In quanto tale, si concede ad interviste e racconta spesso aneddoti della sua vita privata. Al settimanale DiPiù TV, ha raccontato un episodio drammatico vissuto in passato durante una vacanza.

Durante un’intervista rilasciata a DiPiù TV, la conduttrice televisiva Adriana Volpe ha ripercorso le tappe della sua carriera e dei suoi successi, ma si è soffermata su un triste retroscena vissuto durante una vacanza sulla neve. “Ricordo quando da ragazza ero sulla neve in Val di Sole sulle Dolomiti e con degli amici affittammo uno chalet. Mentre ci preparavamo ha iniziato a nevicare e neanche ce ne siamo accorte, ci siamo rese conto che era impossibile aprire la porta perché la neve ha bloccato tutto. Eravamo affamate e disperate“, ha raccontato Adriana.

Una vacanza rovinata da una terribile tragedia che fortunatamente si è risolta grazie all’intervento tempestivo di alcuni amici dell’ex concorrente del Grande Fratello. “Disperate e affamate ci siamo messe a magiare quello che abbiamo trovato nella dispensa. Tonno, carne in scatola, biscotti. Improvvisamente quando stava arrivando la mezzanotte abbiamo visto una luce, erano i nostri amici che si erano insospettiti e avevano affittato un gatto delle nevi”, ha concluso la Volpe.