Martina Stella, dolore lacerante per l’attrice: “Sono molto delusa…” | Quello che è successo è gravissimo

Martina Stella, costretta ad affrontare una vicenda terribile. Non può più sopportare il dolore: “Sono molto delusa..”

Martina Stella è una giovane donna del mondo dello spettacolo che in poco tempo si è imposta come attrice di grande successo. Fin dalle sue prime apparizioni nel piccolo schermo, ha catturato le indiscrete attenzioni del parterre maschile con la sua eleganza e semplicità.

Nasce in provincia di Firenze nel 1984 e fin dalla tenera età si dedica allo studio della recitazione. La prima opportunità per Martina non tarda ad arrivare e a soli 16 anni, la sua vita cambia drasticamente. Viene selezionata per recitare nel film di Gabriele Muccino, “L’ultimo bacio“.

In un lampo, Martina diventa una delle giovani più chiacchierate del momento e da il via ad una carriera ricca di soddisfazioni sia nel piccolo che nel grande schermo. Il suo volto viene ricordato in diversi film come “Romeo e Giulietta” e “Aggiungi un posto a tavola“.

Martina ha riscosso grande successo anche in alcune fiction che hanno fatto la storia della televisione italiana. Ricordiamo le sue iconiche interpretazioni in “Tutti pazzi per amore“, “L’allieva” e “Le stagioni del cuore“.

La vita privata di Martina Stella

Martina Stella è una delle donne dello spettacolo più apprezzate dal popolo maschile. La sua perfetta forma fisica ed il suo volto semplice e genuino sono il mix perfetto per una vera e propria sex symbol. Tra le più celebri storie d’amore dell’attrice ricordiamo quella con Valentino Rossi, Lapo Elkann e con il suo collega Primo Reggiani.

Tuttavia, un solo uomo è riuscito a conquistare il suo cuore e stiamo parlando del procuratore calcistico Andrea Manfredonia con cui convola a nozze nel 2016 con una cerimonia organizzata da Enzo Miccio. Come riporta Fanpage, tra i due non è amore a prima vista: “Non fu un colpo di fulmine. Io venivo da una delusione, ero chiusa, non mi fidavo del mio istinto. Mi ha fatto la proposta quando meno me l’aspettavo, fu romantico“.

Martina Stella, il grande dolore: “Sono molto delusa..”

Martina Stella, oltre ad essere una bellissima e talentuosa attrice, è anche una meravigliosa mamma di due bambini. La prima è nata dalla relazione con Gabriele Gregoriani, si chiama Ginevra e a soli 11 anni è già una star del web. Il secondo figlio si chiama Leonardo ed è nato nel 2021 dalla storia d’amore con il procuratore Andrea.

Durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attrice ha annunciato la separazione da suo marito Andrea Manfredonia dopo 7 anni di matrimonio: “Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita. “Ad agosto mi sono separata. I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili“. Non sono chiari i motivi che hanno portato alla rottura della relazione coniugale, ma Martina ha confessato di essere “molto delusa“.