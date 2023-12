Chiara Ferragni altro che disperata: ecco dove ha trascorso le vacanze natalizie

Chiara Ferragni, il dispiacere per l’errore di comunicazione non le fa rinunciare alle vacanze natalizie: di seguito i dettagli

A soli 35 anni è già una delle donne più potenti al mondo che è stata in grado, con le sue forze, di creare un impero multimilionario. Il suo nome è diventato addirittura un brand, la Chiara Ferragni Collection, e si è imposta come regina del web.

Nel corso della sua carriera ha raggiunto sempre più consensi non solo per le sue attività commerciali, ma anche per i momenti di vita familiare. I Ferragnez sono entrati ormai nella quotidianità dell’Italia intera e veder crescere i piccoli Leone e Vittoria, fa sentire i fan membri della famiglia.

Tuttavia, quando si raggiunge la popolarità di cui gode Chiara, basta un solo errore per far crollare quella torre milionaria. Nell’ultimo mese, la Ferragni sta vivendo un vero e proprio incubo dovuto alla sanzione ricevuta dall’Antitrust per le pratiche commerciali scorrette condotte con il brand Balocco.

Non appena si è diffusa la voce della finta beneficenza all’Ospedale Regina Margerita di Torino, il web si è scagliato contro l’influencer. Il videomessaggio di scuse con una tuta griffata dal valore di 600 euro, non è certo bastata a calmare la bufera mediatica.

Chiara Ferragni, scomparsa dal web

Nel videomessaggio condiviso su Instagram, Chiara Ferragni si mostra visibilmente provata, con le lacrime agli occhi e poco curata. Non è passato inosservato l’outfit costoso e griffato che, in poche ore, è andato sold out.

Mentre Fedez ha continuato a condividere attimi con i suoi bambini o con Paloma, Chiara è totalmente scomparsa dal web. Non appare neanche nelle stories di suo marito o della sua famiglia. Un’assenza che per molti è inspiegabile, data l’importanza del social per la Ferragni. Tuttavia, potrebbe essere una mossa astuta per evitare di creare altre polemiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni, ecco dove ha trascorso le vacanze natalizie

Sono ormai passati diversi giorni dalla scomparsa di Chiara Ferragni dai social network ed il web si divide tra chi difende l’influencer e chi ritiene i suoi comportamenti inaccettabili. Tuttavia, fonti vicine ai Ferragnez hanno raccontato del forte malessere che sta vivendo Chiara: «Distrutta, rinchiusa in casa, sull’orlo di un crollo emotivo».

I Ferragnez, ogni anno, sono molto attivi sui social network per le vacanze natalizie. Prima che scoppiasse la bomba mediatica, Fedez aveva confessato in una diretta Instagram: «Sono sposato con la Ferragni, non passeremo il Natale in casa, ha già prenotato tutto». In seguito, lo scandalo del pandoro Balocco ha cancellato tutti i piani social della coppia ed il Natale lo hanno trascorso lontano dai riflettori.