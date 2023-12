“Lei è L’Isola”: Belen Rodriguez, affondo pesantissimo in diretta televisiva | Lo smacco lascia tutti senza fiato

Belen Rodriguez, scaglia la freccia nei confronti della famosissima: “Lei è l’Isola”. Guerra all’ultimo sangue

Belen Rodriguez è una showgirl ed una conduttrice televisiva di origini argentine. Nasce a Buenos Aires nel 1984 e a soli 17 anni, a causa delle scarse condizioni economiche in cui versava la sua città natale, decide di trasferirsi in Italia per cercare la fortuna.

Nel belpaese ottiene immediatamente tanta visibilità ed in poco tempo, conquista un posto fisso nel cuore dei telespettatori. Da semplice modella, diventa una delle conduttrici più apprezzate del piccolo schermo.

La sua notorietà, però, è dovuta anche alla vita privata. Balza agli onori della cronaca rosa per la prima volta nel 2009 quando inizia una storia d’amore con il re dei paparazzi Fabrizio Corona. Per tre anni rappresentano una delle coppie più glamour del mondo dello spettacolo, ma è una relazione destinata a terminare.

La showgirl si innamora perdutamente di Stefano De Martino che, nel 2012, era già fidanzato con la cantante Emma Marrone. Dopo un anno di relazione, nasce il piccolo Santiago e decidono di convolare a nozze. Nel 2015, però, giunge inaspettata la comunicazione della loro prima separazione.

Belen Rodriguez, i tradimenti e la depressione

Belen Rodriguez è una delle donne più belle ed affascinanti del mondo dello spettacolo. La storia d’amore con il ballerino Stefano De Martino è stata oggetto di discussione per moltissimi anni poichè, dopo tanti tira e molla, decidono di provare a sistemare il loro matrimonio. Nonostante Belen abbia avuto una seconda figlia da un’altra relazione, la storia con Stefano riprende alla grande.

Tuttavia, tra loro non funziona. Dopo poco, Belen annuncia per l’ennesima volta la rottura del matrimonio e confessa di aver scoperto almeno 12 tradimenti commessi dal suo ex marito. In un’intervista rilasciata a Domenica In, Belen ha raccontato che sarebbe stata disposta anche a superare una vicenda così grave, ma poi è arrivata la depressione e De Martino non ha saputo proteggerla e tutelarla.

Belen Rodriguez, parole velenose: “Lei è l’Isola”

Belen Rodriguez, dopo aver trascorso la scorsa estate in totale sofferenza, pare abbia ritrovato la serenità al fianco di Elio Lorenzoni. Tra i due procede a gonfie vele e appaiono sempre più complici ed innamorati. Nonostante l’amore, sono ben noti i dissapori tra la showgirl argentina e la famosissima Alessia Marcuzzi a causa della presunta relazione avuta con De Martino.

Sin dal 2020 si vociferava su un presunto flirt tra Alessia e Stefano, ma nessuno ha mai confermato questa tesi. Tuttavia, durante l’ultima intervista a Domenica In, Belen ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina velenosa nei confronti della sua famosissima collega. “Che belle le edizioni dell’Isola condotte da Simona Ventura, lei è l’Isola“, affonda Belen dopo aver visto le immagini del programma che, nelle edizioni successive, è passato ad Alessia Marcuzzi.