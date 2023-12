Alfonso Signorini nella bufera: l’atteggiamento violento nella casa fa ‘vibrare’ i muri di Mediaset | Pier Silvio ha deciso

Alfonso Signorini, questa volta non può accettare il gesto violento. Il comportamento non può passare inosservato

Alfonso Signorini è un giornalista ed un conduttore in grado di entrare in empatia con i telespettatori e con i concorrenti che partecipano ai suoi programmi. Un uomo che difende i suoi sani valori e principi e che è alla costante ricerca della giustizia.

Alfonso non è solo un uomo di spettacolo, ma nel corso della sua carriera si è guadagnato il soprannome di “re del gossip“. Agli inizi del Duemila, si avvicina al mondo del giornalismo e collabora prima con Panorama ed in seguito con il settimanale Chi diventandone in poco tempo direttore responsabile.

Per oltre 17 anni è stato al timone del magazine di gossip, ma a marzo 2023 qualcosa è cambiato. Un comunicato stampa di Mondadori annuncia: “A partire da oggi Alfonso Signorini, tra i volti di maggior rilievo del mondo dello spettacolo e della tv, intraprende un nuovo percorso all’interno del Gruppo Mondadori finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento“.

Alfonso non ha abbandonato Chi, ma semplicemente gli è stato affidato un ruolo differente. Ha lasciato il suo posto al giornalista Massimo Borgnis ed oggi Signorini è il nuovo direttore editoriale di Chi.

Alfonso Signorini, furioso per la violenza al Grande Fratello

Dal 2o20 Alfonso Signorini è il conduttore del Grande Fratello, il reality in onda su Canale 5 ed il più longevo della televisione italiana. Il giornalista ha un primato poichè è il primo conduttore uomo del reality. Negli anni si è occupato di concorrenti vip, ma quest’edizione è stata differente. Oltre ai personaggi pubblici, ci sono anche i NIP. Si tratta di persone umili che sono totalmente estranee al mondo dello spettacolo.

Fin dalla prima puntata, si sono create moltissime dinamiche che hanno fatto discutere. Dai triangoli amorosi, fino agli amori non corrisposti, le emozioni sono state tantissime ed Alfonso ha dimostrato di saper gestire perfettamente ogni vicenda. Tuttavia, nelle ultime puntate, un atteggiamento violento non è affatto passato inosservato. Vediamo cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Letizia dice che è normale che un ragazzo reagisca tirando un pugno se è arrabbiato, lo fanno tutti e lo faranno anche i figli di Beatrice quando saranno più grandi🥶🥶#GrandeFratello pic.twitter.com/OeeiBrCsXh — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 27, 2023

Alfonso Signorini, il comportamento violento

Da circa 4 mesi, Alfonso Signorini è impegnato nella conduzione del reality più amato dagli italiani. I concorrenti iniziano a sentire le mancanze degli affetti e della vita al di fuori del Grande Fratello. Le prime tensioni non sono tardate ad arrivare ed una delle discussioni che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica è stata quella tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

Accecato dalla rabbia, Giuseppe ha sferrato un violento pugno contro il muro provocandosi una ferita alla mano. Un atteggiamento che ha lasciato perplessi tutti i concorrenti, ad eccezione di Letizia Peres. La giovane ha espresso il suo parere sulla questione: «Va be ma è normale… qualsiasi ragazzo reagisce così quando una cosa lo fa andare fuori di cervello. Accumuli, accumuli, accumuli e dopo un po’… ma qualsiasi ragazzo avrebbe reagito così, i pugni dal nervoso li tirano tutti e lo faranno anche i suoi figli, prima o poi». Delle dichiarazioni che hanno fatto infuriare i telespettatori e molti utenti hanno commentato: «Questa cosa è davvero grave: sta normalizzando un atto di violenza», «Sarà normale per lei che, a quanto pare, picchiava la sua ex».