Capodanno 2024: ecco gli outfit che ti faranno brillare | Stupisci i tuoi cari

Ecco quali sono gli outfit di tendenza per il Capodanno 2024, i quali vi faranno “brillare” all’insegna del nuovo anno. Per un 2024 si spera il più roseo possibile ecco come dovrai vestirti.

Se il look per le feste natalizie deve essere molto più sobrio, quello di Capodanno ovviamente potrà essere di tutt’altro genere. Nella notte di San Silvestro si può osare ovviamente, ma senza esagerare, in quanto non tutto si potrà abbinare se non si vuole risultare pacchiani ed esagerati.

Ecco quali sono gli outfit di tendenza per questo Capodanno 2024 dai quali potrete prendere spunto. Ovviamente, c’è un particolare colore che non potrà mai mancare nel vostro look da festaioli, in quanto farà da portafortuna per il nuovo anno che verrà.

L’outfit ideale per Capodanno

Prima di parlarvi dell’outfit ideale per Capodanno, vi siete mai chiesti perchè in questa particolare notte dell’anno bisogna indossare rigorosamente il colore rosso? Che questa tonalità sia un portafortuna è risaputo, ma pochi sanno che questa tradizione ha origini antichissime. La troviamo già ai tempi degli Antichi Romani, i quali pensavano che indossando questo particolare colore, avrebbe portato nell’anno che sarebbe arrivato, fortuna, denaro, potere, salute e così via.

Anche in Cina, nel Capodanno cinese, bisogna indossare qualcosa di rosso per scacciare lo spirito maligno, il Niàn, che mangerebbe gli esseri umani. In questo modo, chi indossa questo colore sarebbe non solo protetto, ma avrebbe anche fortuna con l’anno che verrà. Ricordiamo però che il modo corretto è quello di indossare qualcosa di rosso, che sia intimo, un accessorio e così via che dovrà essere stato rigorosamente regalato, in quanto il giorno successivo andrà buttato. Solo in questa maniera, si potrà sperare di avere un anno più fortunato e felice.

Ecco cosa dovrete indossare

Ovviamente le leggende del secondo paragrafo, in quanto tali, possono essere prese alla lettera o meno, li dipenderà da voi e dalla vostra credenza. Per quanto riguarda la scelta del corretto outfit da sfoggiare nella notte del Capodanno 2024 invece, siamo qui a elencarvi gli abbinamenti di tendenza più gettonati. Il look giusto potrebbe comprendere anche un semplice tubino rosso, una mini bag della medesima colorazione o un paio di pump.

Qualunque vestiario rosso scegliate, ricordatevi di rafforzarlo con gli accessori rigorosamente dorati, in quanto quelli argentati sarebbero più idonei a toni freddi, così come l’abbinamento rosso-nero, in quanto troppo forte come contrasto, mentre con colori tipo bianco, beige o cipria, risulterebbe tutto più omogeneo. Molte volte, vi basterà optare anche solo per qualche accessorio rosso, i quali andranno ad esaltare per esempio un capo nero o brillante per quella particolare serata.