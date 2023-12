Stefano De Martino, il gesto eclatante che mette fine alle dicerie: quello che ha fatto il conduttore è assurdo

Stefano De Martino, il suo comportamento non è passato inosservato. Ecco cosa è accaduto nel suo programma

Stefano De Martino è un ballerino ed un conduttore televisivo che, grazie al suo carisma, si è saputo imporre come protagonista della televisione italiana. Ad oggi è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo che regala grande divertimento con la sua verve napoletana.

Lo showman, agli esordi della sua carriera, si presenta al grande pubblico in qualità di ballerino. Nel 2009 diventa un concorrente del talent Amici di Maria De Filippi ed ha modo di perfezionare le sue doti artistiche.

Stefano non vince la competizione poichè arriva in semifinale, ma si classifica al primo posto tra i ballerini. In questo modo, ottiene un’importante visibilità che lo rende celebre nel mondo della danza e dello spettacolo.

Così la sua carriera decolla ed inaspettatamente cambia direzione. Inizia a condurre diversi programmi televisivi come “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile“, dimostrando una sana comicità che piace al grande pubblico.

Stefano De Martino è un celebre conduttore televisivo che inizia la sua carriera in qualità di ballerino grazie a Maria De Filippi. Lo showman non perde occasione per ringraziare la regina di Mediaset per la grande opportunità che gli ha donato. Nello show “Da Natale a Santo Stefano” condotto dal bel napoletano nella giornata del 26 dicembre, ha colto l’occasione per dedicare un monologo alla persona che ha permesso questo gran successo.

Nel discorso ha ricordato i suoi esordi ad Amici: “Facevano il provino quattro per volta e davanti a noi c’era tutta la giuria di Amici e nell’angolo Maria De Filippi che ci guardava. Non fui ammesso. Ringraziai e mi avviai verso la mia carriera di fisioterapista”. Infine, ha svelato che è stata la stessa Maria De Filippi a volergli dare una seconda possibilità e farlo diventare un allievo della scuola più ambita d’Italia.

Maria porta Stefano al picco📈 Il loro incontro davanti a 2.200.000 telespettatori alle 22:12🏆 Grazie Stefano per averci portato Maria in queste feste🎁🎄#AscoltiTv #danataleasantostefano #MariaDeFilippi #rai2 #StefanoDeMartino pic.twitter.com/OyA87C0N8V — Vento (@Vento_Fascino) December 27, 2023

Stefano De Martino, il gesto mette fine alle dicerie

Il 26 dicembre è andato in onda “Da Natale a Santo Stefano“, lo show condotto da Stefano De Martino che ha conquistato il grande pubblico. Ancora una volta, il conduttore ha trionfato con il 9,5% di share e con oltre un milione di telespettatori sintonizzati su Rai 2. Ad incentivare il record di ascolti è stata anche la presenza eccezionale di un’icona della televisione italiana.

A seguito del monologo del conduttore sul suo esordio ad Amici, Stefano ha dato il benvenuto a Maria De Filippi. La donna che ha reso possibile il successo del ballerino ha confermato la versione del conduttore: «Stefano ha raccontato la verità. Lui non venne preso. E’ vero che io gli misi la mano sulla spalla e dissi: ‘Ma questo ragazzo lo mandiamo via così?’. E lui venne recuperato, ripescato». Un incontro emozionante che si è concluso con un abbraccio affettuoso.