Valentina Ferragni, il gesto del fidanzato non lascia dubbi| Ecco quello che ha fatto

Valentina Ferragni è rimasta senza parole dopo il gesto che ha compiuto il suo fidanzato. I due ormai non si nascondono più e vivono alla luce del sole, per la gioia dei loro fan, i quali adorano vederli assieme.

Dopo lo scandalo esploso nella vita di Chiara Ferragni, la sua famiglia cerca di vivere nella maniera più normale possibile, anche se mantengono tutti un profilo basso, per evitare di finire anche loro al centro dell’attenzione.

Nonostante tutto, Valentina Ferragni, la più piccola delle tre sorelle, sta cercando di andare avanti con la sua vita e con il suo nuovo amore. Ecco il gesto eclatante che ha fatto pochi giorni fa, che ha fatto restare tutti quanti a bocca aperta.

Il gesto del fidanzato di Valentina Ferragni

Di gesti, il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni, Matteo Napoletano, ne sta facendo molti per la sua bella. Qualche giorno fa, la sorellina di Chiara, ha spento 31 candeline e nonostante i fan si aspettavano una super festa per l’occasione, la giovane e il suo ragazzo si sono limitati ad una festa intima a casa loro. Il momento è stato immortalato dallo stesso Matteo, il quale ha postato una foto di Valentina mentre, intenta a spegnere le candeline, si godeva l’atmosfera natalizia vicino al suo grande albero.

Chissà se il desiderio che ha espresso quest’anno l’ha usato per la sorella Chiara? Per il momento, come saprete tutti quanti, la moglie di Fedez, ha deciso di vivere un momento di esilio dai social, per evitare anche i commenti dei follower probabilmente, in merito alla questione dei panettoni. Nonostante tutto, la mamma di Leone ha voluto far sentire comunque la vicinanza a sua sorella, mettendo un like al post rilasciato dal padre per il compleanno della figlia.

Un regalo di Natale azzeccato

Se in precedenza tutte le sorelle Ferragni con le relative famiglie, avrebbero dovuto festeggiare insieme il Natale nello chalet in montagna, dopo lo scandalo dei panettoni, Chiara ha deciso di rimanere a Milano, lontano da occhi indiscreti. A prescindere da lei, le sorelle Valentina e Francesca, hanno aperto i regali tra la bellezza dei monti. In una storia social, la piccola delle sorelle ha mostrato con orgoglio, il regalo che il fidanzato Matteo Napoletano le ha fatto trovare sotto l’albero.

Già posizionato nella sua camera da letto, nella casa di Milano, Valentina Ferragni, ha mostrato quel quadro di Gucci, personalizzato da Matteo, il quale con un potente rosa shocking, ha fatto scrivere all’interno della cornice questa frase: “Sogni d’oro, d’argento, di platino e anche meravigliosi”. Come ha svelato Valentina: “La buonanotte che ci dava la mamma ogni notte e che da ora sarà per sempre con me. Grazie amore mio”. Che dire, i due sono una bellissima coppia.