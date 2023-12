Uomini e Donne, ormai ha ceduto anche lei: spunta una foto che mostra la verità inedita

A Uomini e Donne un altro volto noto del programma ha preso quella decisione che in molti non avrebbero mai voluto sentire. Con quella foto ha deciso di prendere una nuova strada, nonostante il dolore dei follower.

Non è facile restare a Uomini e Donne, in quanto, a prescindere da quale possa essere il loro ruolo, che siano tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri, il fatto di dover lottare per qualcuno che provi a conoscere davanti alle telecamere, è sicuramente stressante.

Per non parlare della concorrenza, dei giudizi altrui, dei litigi con gli altri presenti e così via. Soltanto che dopo tanti anni, si pensa che le presenze più longeve, possano essere abituate a tutto questo, invece, il 2024 sarà molto diverso per lo show di Maria De Filippi.

La decisione presa a Uomini e Donne

Uomini e Donne, a prescindere dalla pausa natalizia, che come al solito arriva puntuale anno dopo anno, continua a fare “una strage” di share, in quanto il pubblico da casa è molto affezionato allo show di Maria De Filippi. I telespettatori non amano soltanto seguire le storie dei vari personaggi, vecchi o nuovi che siano, ma si divertono anche a vedere i vari litigi che sfociano generalmente tra i corteggiatori o tra gli opinionisti e i tronisti.

Insomma, da Maria non ci si annoia mai, anche perchè in maniera del tutto inaspettata, i grandi volti del passato, possono tornare all’improvviso, accendendo nuovamente l’interesse dei fan, i quali non perdono nemmeno una mossa dei loro beniamini sui social. In molti si appassionano alle loro storie, anche perchè come sappiamo ormai molto bene, non sempre chi esce in coppia da Uomini e Donne, ci rimane poi per molto tempo, nella vita di tutti i giorni.

E’ un addio?

Ed eccoci giunti al punto cardine del nostro articolo. Chi sarà mai il noto volto di Uomini e Donne che ha preso quella decisione, che nessuno dei fan avrebbe mai voluto sentire? Ebbene si, Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne come anticipato già da qualche giorno, in quanto dopo aver mostrato interesse per l’ex della sua “acerrima nemica” Ida Platano, Alessandro Vicinanza, le cose sono precipitate.

In pratica, il tronista, ha dichiarato di voler frequentare anche altre donne durante il suo percorso al noto dating pomeridiano di Maria De Filippi, motivo per cui la Di Padua, non sopportando l’idea di vedere Vicinanza con altre donne, ha semplicemente deciso di voltare pagina. Molto probabilmente il suo addio lo vedremo nelle puntate che verranno trasmesse dopo l’Epifania. Non si sa se Roberta potrà tornare più avanti, ma almeno per ora, pare proprio aver deciso di pensare ad altro, come fa intuire nella sua storia social, nella quale si gode le feste natalizie in vacanza da tutto e tutti. I follower sperano ancora in un colpo di scena futuro, chi potrà mai dirlo?