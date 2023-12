Manila Nazzaro, addio sofferenza: finalmente la showgirl fa una rivelazione inedita sul suo stato d’animo

Manila Nazzaro rivela al mondo social il suo nuovo stato d’animo e tutti rimangono senza parole, in quanto è palese che la nota conduttrice non sia più triste. Ecco grazie a chi.

È la nota conduttrice, nonché ex Miss Italia del 1999, stiamo ovviamente parlando di Manila Nazzaro, la quale con la sua bellezza disarmante, ha sempre fatto parlare di sé il gossip. Un pò per il suo lavoro, un pò per il suo aspetto e sicuramente anche per la sua vita sentimentale.

Sappiamo benissimo che, a prescindere di chi sia la colpa, anche perché nelle questioni di cuore, nessuno dovrebbe entrarci, a parte i diretti interessati, la Nazzaro non ha vissuto momenti felici, come ha raccontato lei stessa. Ma oggi finalmente le cose sono cambiate, ecco che cosa ha dichiarato in merito.

Lo stato d’animo di Manila Nazzaro

Sullo stato d’animo di Manila Nazzaro, abbiamo avuto qualche avvisaglia già dalle precedenti settimane, in quanto con il suo nuovo compagno, Stefano Oradei, sta provando sentimenti mai provati prima, da quello che abbiamo potuto capire dalle sue parole. Ognuno di noi sa quello che vuole dall’amore e dalla vita di coppia e sembrerebbe proprio che Manila abbia trovato il suo equilibrio in Stefano.

Di recenti rientrati dalla loro vacanza a Singapore, la Nazzaro ha deciso di pubblicare alcune foto dei momenti più belli trascorsi con la sua dolce metà, anche se per lei non è stato facile scegliere: “Difficile fare un recap di questi ultimi 7 giorni… così tanti momenti talmente forti ed emozionanti che non potrebbero essere contenuti o descritti in una foto e probabilmente non sarebbe giusto farlo…”. Come ha dichiarato, lei quei momenti li porterà nel cuore e incurante delle critiche, lancia anche un chiaro messaggio a chi le va sempre contro: “Caution! Hater avvisati, post estremamente dolce”.

Il loro Natale speciale

Se la dedica che Manila Nazzaro ha rilasciato al suo Stefano Oradei, al rientro da Singapore, sia stata dolcissima, potrete solo immaginare cosa, i due piccioncini si sono dichiarati per il loro primo Natale come coppia. E’ palese capire che lo stato d’animo della conduttrice sia al settimo cielo, finalmente la conduttrice è allegra e sorridente, innamorata della sua vita e del suo compagno.

Anche Oradei non è naturalmente da meno, in quanto sui social ha dichiarato: “I tuoi baci, i doni più belli ed emozionanti di sempre per il Natale più bello della mia vita. In famiglia, come piace a me…”, per tutta risposta, la Nazzaro ha replicato con poche parole ma di grande significato: “La mia vita”, seguito da un puro e candido cuore bianco.