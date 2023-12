Ballando con le stelle, indiscrezione clamorosa: spunta il nome del vincitore dello show

Ecco il giudice che aveva indovinato in anticipo, il nome della possibile vincitrice di questa ormai passata edizione di Ballando con le stelle. E’ raro che sbaglia, ecco di chi stiamo parlando.

Tranquilli, non siamo rimasti indietro, lo sappiamo benissimo che Ballando con le stelle si è ormai concluso da qualche giorno. La vincitrice, Wanda Nara, si è portata a casa la coppa dei campioni ballerini del noto programma della Rai.

In questo articolo volevamo svelarvi, chi è stato il giudice, che diversi giorni prima dello show finale, aveva dato il suo pronostico, sui due possibili nomi che avrebbero potuto vincere questa edizione del programma di Milly Carlucci.

Il giudice e quell’indiscrezione rilasciata qualche giorno fa

Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono i vincitori di questa edizione appena conclusa di Ballando con le stelle. La puntata finale ha tenuto veramente i telespettatori con il fiato sul collo, in quanto i due nomi favoriti erano senza ombra di dubbio Wanda e Simona Ventura. La battaglia è stata veramente “all’ultimo…ballo”, le due ballerine si sono sfidate a colpi di tango, cha cha cha e così via. Sono state entrambe molto brave, ma al televoto finale, la vincitrice indiscussa è stata la signora Icardi, la quale ha dominato la serata.

Dopo quel blackout che ha reso tutto ancora più elettrizzante, Wanda, dopo aver salutato i presenti e aver preso la coppa, è partita per tornare a casa dalla sua famiglia ad Istanbul, non solo per riabbracciare i suoi figli, ma per consolare anche Icardi da quel brutto occhio nero da dopo partita. Per non bastare, la Nara ha ricominciato subito a lavorare, girando immediatamente uno spot pubblicitario insieme al marito. Che dire, Wanda Nara si riposerà un’altra volta.

Un giudice medium

Come ogni anno, a Ivan Zazzaroni viene chiesto con largo anticipo un pronostico su chi secondo lui, potrebbe vincere quella edizione di Ballando con le stelle. Alla fatidica domanda, postagli qualche giorno fa, ovviamente prima della finale vera e propria, il giudice dello show della Rai aveva risposto: “Se c’è una logica, vincerà una tra Wanda Nara e Simona Ventura…”. Anche quest’anno, Zazzaroni ci ha preso.

Ecco che cosa aveva dichiarato di Wanda in quella medesima intervista: “con Wanda, credo che abbiamo assistito alla più importante trasformazione d’immagine degli ultimi dieci anni… lo ha fatto con grande intelligenza e grande capacità di comunicazione. È un fenomeno sotto questo punto di vista”.

Mentre di Simona aveva detto: “Io a 58 anni non posso più essere la SuperSimo di vent’anni fa, ci ha detto. Ha ragione e devo dirti che la vedo più serena…Non è mai andata sopra le righe. È intelligentissima sotto questo punto di vista”.