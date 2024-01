Luca Argentero, la freccatina velenosa proprio a De Martino: nessuno poteva credere alle parole dell’attore

Luca Argentero in una delle ultime interviste rilasciate, ha parlato anche di Stefano De Martino e le parole che ha rilasciato hanno diviso il web, non tutti condividono il suo pensiero.

Sta per tornare in televisione con una delle fiction Rai più amate di sempre, cioè Doc – Nelle tue mani. Ovviamente stiamo parlando del bravo Luca Argentero, il quale non vede l’ora di sapere cosa pensano i suoi fan della terza stagione che vivrà il “suo dottore”.

Ma Argentero è molto di più di questo, in quanto è un bravissimo attore certo, ma è anche un papà e un marito amorevole. In una recente intervista ha rilasciato parecchie dichiarazioni, ma è stata quella frecciatina a Stefano De Martino, che ha fatto alzare gli animi, in quanto c’è chi l’aveva presa a ridere e chi non era d’accordo. Ecco che cosa aveva dichiarato.

Luca Argentero contro Stefano De Martino

Sono entrambi due personaggi molto di talento, stiamo parlando di Luca Argentero e Stefano De Martino, i quali pur lavorando in ambiti diversi, sono tutti e due un portento in televisione. Uno recita, l’altro conduce e ogni tanto balla pure, ma una cosa ce l’hanno in comune, le donne farebbero a gara per avere anche solo un loro autografo. Considerati da sempre due sex symbol, entrambi sperano di essere ricordati dai fan per quello che sono realmente e non soltanto come due “bei visini”.

E sicuramente sarà così, anche perchè Argentero sta ottenendo moltissimi riconoscimenti grazie alla bravura nella recitazione e anche De Martino nella conduzione sta facendo faville. Poi la loro vita privata in realtà al pubblico non dovrebbe interessare, in quanto i follower dovrebbero considerarli per il loro lavoro non per altro. In realtà dovrebbe essere sempre così, con tutti i vip, ma non sempre è così.

Le mogli di Luca e Alessandro Cattelan

Tornando a noi, Luca Argentero ha rilasciato una recente intervista dove si è capito che le mogli sua e di Alessandro Cattelan, ammiravano molto Stefano De Martino, in quanto fan, motivo per cui l’attore ha così ironizzato su questo interesse: “Tanto il tempo passerà anche per De Martino: inizierà a brizzolarsi, e arriverà presto un nuovo ballerino ipertonico che catturerà l’attenzione di mia moglie e di quella di Alessandro”.

Nonostante alcuni fan non abbiano apprezzato il commento, si è capito che Luca stesse solo scherzando su Stefano e tra l’altro quella piccola puntina di gelosia è stata molto comica, anche perchè lui e sua moglie, Cristina Marino, sono una coppia molto affiatata.