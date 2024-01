Ilary Blasi non si arrende: questa volta fa sul serio e rivela tutto | Basta andare in libreria

Ilary Blasi torna alla ribalta e di cose da dire ne ha ancora molte, ma questa volta non sceglie la televisione, ma le librerie. Per capire di cosa parliamo, proseguite nella lettura, rimarrete senza parole.

Dicono che quando si tocca il fonda, non si può fare altro che risalire e Ilary Blasi questo detto l’ha preso alla lettera. La fine del suo matrimonio è stato un momento molto triste per lei, a prescindere da tutto, motivazioni, ragione, torto, caffè ecc, comunque Ilary e Francesco Totti, rimarranno per sempre una di quelle coppie più amate di sempre.

Nonostante tutto, il dolore da parte di entrambi ci sarà stato, anche perché non si possono cancellare 20 anni in 5 minuti. Certo che il sentimento però è cambiato e così la Blasi dopo aver attutito il colpo, ha deciso di rilasciare la sua verità con il suo, Unica, su Netflix. Ma adesso è tornata, ma questa volta non la vedremo tv, ma la troveremo in libreria. Ecco di cosa stiamo parlando.

Ilary Blasi rivela tutto

A dimostrazione del fatto che Ilary Blasi ha realmente girato pagina, non c’è soltanto la dichiarazione di cui vi parleremo a breve, ma anche la festa in famiglia, per il battesimo del piccolo John, il secondogenito di sua sorella Melory Blasi. Qui Ilary si è presentata con i figli e con Bastian Muller, il quale tra coccole, baci e abbracci, ha fatto capire di essersi integrato perfettamente in famiglia.

Pare che Ilary, nonostante la diatriba legale con Totti sia ancora in corso, sembra decisa ad andare avanti, sia lavorativamente parlando, in quanto da quello che abbiamo capito, tornerà all’Isola dei famosi in veste di conduttrice, sia in tutti gli altri aspetti della sua vita, nei quali pare stia splendendo, anche con un look diverso. I fan continuano a seguirla come sempre, anche se c’è chi la critica per la sua decisione di creare quel docufilm.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Ilary e il suo libro

Ilary Blasi non ha ancora finito di rilasciare la sua verità sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, motivo per cui dopo averla vista sulla piattaforma di streaming, Netflix con il suo, Unica, adesso la ritroveremo in libreria in una versione differente. Con il suo primo libro, Ilary approderà tra gli scaffali con, Che stupida, la mia verità. Da quello che ha dichiarato, ci sono ancora diversi fatti inediti che non abbiamo sentito nel suo docufilm, i quali scopriremo tra le pagine del libro pubblicato da Mondadori.

A descrizione di ciò, la Blasi ha dichiarato: “Gli amici mi chiamano ‘Ice Princess’, la principessa di ghiaccio…non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni…’Che stupida’ è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso”.