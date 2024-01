Leonardo Pieraccioni, seguito proprio da lui: l’attore lo ha ammesso senza ritegno | “ho preso una…”

Leonardo Pieraccioni, questa volta il suo gesto ha avuto delle conseguenze inevitabili. Di seguito tutti i dettagli

Leonardo Pieraccioni è uno degli attori più amati dal pubblico ed è considerato un vero patrimonio per la cultura cinematografica italiana. Nasce a Firenze nel 1965 e a soli 16 anni partecipa allo show condotto da Carlo Conti “Un ciak per artisti domani“.

Nel 1985, insieme a Carlo Conti e Giorgio Panariello, dà vita al trio comico “Fratelli d’Italia” e conducono insieme il programma “Succo d’arancia“. Il vero successo nella carriera di Pieraccioni avviene negli anni Novanta quando recita nel film “I Laureati“.

Il successo è sconvolgente ed il film è campione d’incassi. Tra le altre pellicole che lo hanno reso sempre più celebre ricordiamo “Il pesce innamorato“, “Io e Marylin“, “Il professor Cenerentolo” e “Una moglie bellissima“.

Proprio nel cast di quest’ultimo film incontra la bellissima Laura Torrisi. I due attori si innamorano nonostante la differenza d’età e nel 2010 mettono al mondo la loro unica figlia Martina. Tuttavia, quattro anni dopo la relazione giunge al capolinea, ma riescono a mantenere un rapporto sereno per amore della loro bambina.

Leonardo Pieraccioni, tutto pronto per la sua nuova commedia

Leonardo Pieraccioni è un celebre attore italiano che ha costruito una brillante carriera anche come regista. Negli ultimi mesi, è stato occupato con la nuova commedia che ha diretto in prima persona. Il nuovo film si intitola “Pare parecchio Parigi” e uscirà nelle sale dal 18 gennaio.

Sarà senza dubbio l’ennesimo capolavoro del fiorentino che narra la storia di 3 fratelli che si rincontrano dopo anni di litigi ed incomprensioni per assistere il loro papà in pessime condizioni di salute e realizzare il suo desiderio di andare a Parigi. La commedia familiare è ispirata alla storia vera dei fratelli Michele e Gianni Bugli che, nel 1982, partirono in roulotte con il padre malato facendogli credere di essere arrivati nella capitale francese.

Leonardo Pieraccioni, seguito proprio da lui

Leonardo Pieraccioni, oltre alla carriera cinematografica, ha puntato anche sui social network. Il regista è seguito da più di 1 milione di followers su Instagram dove condivide foto e video in cui racconta aneddoti della sua vita quotidiana. In uno degli ultimi contenuti pubblicati sulla sua pagina ufficiale, ha parlato del velocar: “Quando finisci nella bolla del velocar, e te ne accorgi perché ti ritrovi in presepe di 60 macchine che improvvisamente vanno a 12 km/h, quanto dura?“.

Ed è stato proprio quel velocar a fargli prendere una brutta multa. Leonardo ha confessato: “Ho preso una multa, non me la meritavo troppo: andavo a 58, ma poco importa ho sbagliato e la pagherò“. Con l’ironia che lo contraddistingue, Pieraccioni ha voluto raccontare a modo suo l’esperienza con questo nuovo impianto che, a suo dire, è “un’entità astratta che ti guarda dall’alto“. Moltissimi sono stati i commenti dei fan che hanno confermato la durata di 30 minuti del velocar.