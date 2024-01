Stefano De Martino, la frecciata fa ‘tremare’ tutti: “…persone invidiose” | Potrebbe essere proprio a lei

Caos nella vita di Stefano De Martino. Arriva la velenosissima frecciatina per lei: “…persone invidiose”.

Stefano De Martino è un celebre volto della televisione italiana che ha saputo imporsi nel mondo dello spettacolo con la sua simpatia e determinazione. Debutta nel 2009 al talent Amici di Maria De Filippi. Non vince la competizione, ma si classifica al primo posto tra i ballerini e riscuote tanta visibilità.

La notorietà di Stefano arriva anche grazie alla storia d’amore con l’argentina Belen Rodriguez che inizia dietro le quinte del talent di Canale 5. Nel 2013 convolano a nozze e mettono al mondo Santiago. Dopo tanti tira e molla, la rottura definitiva tra la coppia più chiacchierata del momento arriva nel 2023.

La separazione tra Stefano e Belen diventa un vero e proprio caso mediatico. L’Argentina, ospite a Domenica In, confessa di essere stata tradita con ben 12 donne diverse. Delle dichiarazioni che puntano i riflettori sull’ex ballerino di Amici.

Di contro, Stefano De Martino, intervistato da Fabio Fazio, decide di non esporsi per il bene del piccolo Santiago. «Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono due verità, ognuno ha la propria. C’è chi vuole rivelarla e chi la tiene per sé, io ho deciso di non farlo [..] perché Belén è la madre di mio figlio».

Stefano De Martino, il flirt con la famosissima

La querelle tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua ad infuocare il web. La showgirl argentina ha lanciato una vera bomba su un presunto triangolo amoroso. Belen ha confermato di essere stata tradita da Stefano, ma a sconvolgere l’opinione pubblica è stata l’identità dell’amante. E’ spuntato il nome della famosissima conduttrice Alessia Marcuzzi.

Secondo il settimanale Chi, il flirt tra De Martino e la Marcuzzi è iniziato nel 2o18 durante l’Isola dei Famosi in cui Alessia era la conduttrice e Stefano l’inviato. Il giovane napoletano all’epoca dei fatti era single, ma la conduttrice era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi. Belen ha confermato questo gossip che, anni fa, era stato messo in circolazione dall’investigatore social ed esperto di gossip Alessandro Rosica.

Stefano De Martino, la frecciatina è velenosa: “..persone invidiose”

Sul flirt con Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino ha scelto di non intervenire. Non ha confermato, ne tantomeno smentito il gossip che nelle ultime settimane ha letteralmente invaso il web. Tuttavia, sulla questione pare che si sia espresso il padre di Stefano con un video pubblicato su Tik Tok che sembra indirizzato proprio all’ex nuora.

Il signor Enrico De Martino ha pubblicato un contenuto sulla piattaforma social in cui è presente un tubetto di crema con la frase: “Bruciacul* per persone invidiose, dedicata a tutti i rosiconi e li rende più collaborativi“. In molti hanno associato la frecciatina velenosa a Belen Rodriguez e se così fosse, potrebbe rivelarsi una svolta importante per l’evolversi della vicenda divenuta mediatica.