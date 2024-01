“Sei patetica”: Perla Vatiero, affossata senza ritegno proprio da loro: altro che preferita del pubblico

Perla Vatiero, costretta a subire parole velenosissime: “Sei patetica”. Altro che la preferita, di seguito i dettagli

Una delle donne più chiacchierate del momento è sicuramente Perla Vatiero, la giovane 25enne di Salerno che ha fatto molto discutere per la sua vita sentimentale. Dopo aver concluso la quinquennale storia d’amore con Mirko a Temptation Island, è diventata una concorrente del Grande Fratello.

Perla è stata la protagonista del triangolo amoroso con il suo ex Mirko e Greta Rossetti. Nonostante si contendessero lo stesso uomo, le due giovani hanno dimostrato maturità nel confronto e soprattutto empatia reciproca.

La bella salernitana oggi prosegue il suo percorso in solitudine a seguito dell’eliminazione di Mirko ed ha instaurato un ottimo rapporto con tutti i concorrenti del reality. In particolar modo, la vicinanza con Giuseppe Garibaldi ha destato parecchi sospetti.

Un atteggiamento che ha sicuramente infastidito Mirko: “A me non piace l’incoerenza, mi ha detto che sono geloso perché io sono fuori e lui è lì. Per come stanno andando le cose, stare qui è un premio. Vedo malizia nei suoi abbracci con Perla, vedo incoerenza. Perla cerca affetto, lui ci vede malizia“.

Perla Vatiero ed il suo dramma: “tanti sensi di colpa”

Perla Vatiero è una protagonista del Grande Fratello che ha regalato tante emozioni, ma anche tanto intrattenimento per la sua tormentata storia d’amore. Oltre alla vita sentimentale, la giovane salernitana ha mostrato il suo lato fragile e durante la puntata del 30 dicembre, ha parlato di un periodo buio della sua vita da cui è uscita solo grazie allo sport.

Perla ha confessato: «Non mi sono piaciuta perché ho avuto tanti sensi di colpa. Ho incontrato persone nocive per me, non adatte alla mia vita per amore del vizio. Una delle cose che mi ha aiutato tantissimo è stato lo sport. Grazie al karate mi sono tolta dalla strada. Ci tengo a dire che quelle cose lì sono un inganno, ti fanno sentire bene ma poi ti buttano giù».

Quando l’ignoranza e l’analfabetismo sono abbinati alla saccenza e presunzione di sentirsi donna vissuta, il risultato è solo uno: essere PATETICA.#grandefratello #Perletti pic.twitter.com/IwPoWBBCYk — Elisa Rovere (@rovere_elisa) January 7, 2024

Perla Vatiero, affossata senza ritegno: “Sei patetica”

Oltre al periodo buio, Perla Vatiero ha raccontato anche di aver perso una sorella gemella defunta a 7 mesi. «Ho scoperto di lei solo una volta cresciuta: i miei genitori hanno mantenuto a lungo il segreto. Io la sento [..] nei momenti in cui mi sento sola e in cui tocco mentalmente il fondo», ha ammesso la Vatiero.

Sono passati ormai due mesi dall’ingresso di Perla nella casa del Grande Fratello. L’opinione pubblica, però, è divisa in due. Moltissimi telespettatori ammirano la sua genuinità e soprattutto la maturità che ha dimostrato in diverse occasioni. Altri, invece, non apprezzano i suoi discorsi “banali e sempliciotti”. Un utente ha scritto su Twitter: “Quando l’ignoranza e l’analfabetismo sono abbinati alla saccenza e presunzione di sentirsi donna vissuta, il risultato è solo uno: essere PATETICA“.