Antonella Clerici, dopo anni finalmente la svolta: ecco cosa ha confessato la Regina del Mezzogiorno

Antonella Clerici ha iniziato questo 2024 rilasciando delle interessanti rivelazioni. Ecco che cosa ha confessato la Regina del Mezzogiorno, che tanto è amata dal suo fedele pubblico.

E’ una delle conduttrici Rai più amate di sempre, stiamo parlando di Antonella Clerici, la quale riesce ad entrare nel cuore dei suoi telespettatori con la professionalità, simpatia e dolcezza che la contraddistinguono. E’ sempre sul pezzo e con i suoi programmi non sbaglia un colpo. Non è infatti soltanto la Regina del Mezzogiorno, con il suo programma culinario di punta, E’ sempre mezzogiorno, ma anche con il suo appuntamento serale The Voice Kids.

Ma Antonella è molto di più di quello che vediamo nei suoi programmi, è una persona molto profonda e lo dimostra il suo discorso di apertura, nel quale fa una confessione molto apprezzata, ecco cosa vuole da questo 2024.

Le parole di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha iniziato questo 2024 “col botto”, in quanto è tornata carica più che mai con il suo programma di cucina, E’ sempre mezzogiorno, del quale vi parleremo a breve, ma ha anche rilasciato diverse dichiarazioni nelle ultime settimane che hanno lasciato i fan senza parole e molto commossi. La prima sicuramente fa riferimento alle parole dichiarate sul suo compagno, Vittorio Garrone: “Vittorio me l’ha mandato mia madre dal cielo, devono essersi incontrati lei e il padre di Vittorio e hanno investito un’amica in comune, la nostra dietologa, del compito di farci conoscere. E’ un incontro che succede una volta su un miliardo”.

Dietro tutta questa magia e romanticismo, ci sono state anche quelle parole tristi che Antonellina ha rilasciato al canale podcast, Mamma Dilettante, di Diletta Leotta, alla quale ha dichiarato: “Quando ha iniziato le scuole medie, io credo che mia figlia sia stata vittima di bullismo”, riferendosi al fatto che alcune persone le hanno fatto pesare di essre figlia sua. Ma fortunatamente pare che la giovane Maelle sia riuscita a dare una svolta a tutto questo: “è riuscita a ribaltare la situazione. Alla fine della terza media ho visto che chi prima la denigrava poi era dalla sua parte. Maelle è stata brava e intelligente a gestire quella situazione”.

Nuovi propositi per il 2024

Oltre a queste confessioni difficili, in quanto nella prima, per quanto grata di aver trovato un uomo meraviglioso, c’è sempre il rimpianto di non avere più sua mamma al fianco, mentre nella seconda siamo di fronte ad una mamma preoccupata per la figlia per una delle piaghe della Società, cioè il bullismo. Antonella Clerici ha comunque guardato al nuovo anno con quella positività che la rendono vincente.

Ecco che cosa ha dichiarato durante l’apertura della prima puntata di, E’ sempre mezzogiorno di questo anno nuovo: “Oggi parleremo anche dei buoni propositi per questo 2024 che è appena iniziato. Non c’è una ricetta perfetta, chiaramente: c’è sempre, almeno per quanto mi riguarda, qualche buon proposito che cerco di realizzare…”, concentrandosi poi sulle ricette, sui cuochi e sul suo amato pubblico, come sempre.