Belen Rodriguez, altro che tv: la sua vera passione è solo questa | Tutti senza fiato

Ecco qual è la vera passione di Belen Rodriguez, non ha niente a che vedere con la televisione. I fan sono d’accordo con lei, ama vivere “ad alta velocità”. Ecco la foto che svela il dettaglio.

Belen Rodriguez ha passato un 2023 per niente facile, speriamo quindi che il 2024 possa essere più positivo con lei. A prescindere da tutte le diatribe di cui si sta ampiamente parlando tra lei e Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, che dovrebbero rimanere confinati nella sfera privata di “casa loro”, adesso sembra che la showgirl abbia ritrovato il sorriso, non solo grazie ai suoi figli, che l’amano incondizionatamente, ma anche grazie al suo nuovo amore.

Con Elio Lorenzoni non hanno più voglia di andarci cauti, beh se ci pensiamo hanno avuto molti anni per capire che in realtà il sentimento che li legava non era semplice amicizia ma amore. Ecco perchè tra di loro si parla già di matrimonio e perchè no, anche di un possibile fratellino o sorellina per Santiago e Luna Marì. Nonostante sappiamo molto della vita di Belen, in quanti conoscono la sua vera passione?

La passione di Belen Rodriguez

Passione a parte, Belen Rodriguez non si tira mai indietro quando c’è bisogno. Lo dimostra quel video social, nel quale la si vede impegnata ad aiutare la sua famiglia a “spalare l’acqua” che è entrata nella villa di famiglia, dopo quella forte tempesta con tanto di fulmini, come si vede dalle immagini. A prescindere da tutti i commenti cattivi che le hanno rilasciato sui social, la maggior parte dei fan si sono complimentati con la showgirl, la quale avrebbe potuto benissimo restare in stanza con i figli, invece ha semplicemente fatto quello che avrebbe fatto una qualunque persona “normale”.

Aiutare e darsi da fare nel momento del bisogno. Ovvio che questa incresciosa parentesi le ha rovinato gli ultimi giorni di vacanza in famiglia, la quale potrebbe essere prolungata necessariamente, in quanto come ha dichiarato la stessa Rodriguez: “Spero che non piova più, perché con questo cielo qui… Se si allaga tutto di nuovo non possiamo neanche ripartire, sono preoccupata…”.

Un amore condiviso da molti

Tornando a noi, Belen Rodriguez, qualche tempo fa ha mostrato una foto, apprezzata da molti, nella quale si vedeva alla guida della sua nuova auto. Ovviamente non si trattava di una piccola utilitaria, quanto di un bolide con lo stemma della Maserati in bella mostra sul volante. Non si sa di preciso quale sia il modello esatto, ma ad ogni modo i modelli di questa casa produttrice vanno tutti dai 70mila euro agli oltre 200mila euro.

Ovviamente molti fan la pensano come lei, in quanto, se si è appassionati di motori, chi può permetterselo cerca sempre di acquistare i modelli migliori. Adesso che vi abbiamo svelato la passione di Belen, chissà se nel 2024 riusciremo a capire quali saranno le sue intenzioni lavorative? Tornerà in televisione?