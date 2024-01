Masterchef, Giorgio Locatelli senza pietà contro un concorrente: “Arrogante”

Giorgio Locatelli si scaglia contro il famosissimo concorrente: “Arrogante”. Il giudice di Masterchef non ne può più

Giorgio Locatelli, prima di essere il giudice più rock della televisione italiana, è uno chef stellato celebre in tutto il mondo. La sua cultura nel mondo del food and beverage si basa su pietanze semplici, ma raffinate che seguono le tradizioni culinarie italiane.

Originario della Lombardia, Giorgio inizia a dedicarsi alla cucina fin dall’adolescenza ed è già evidente il suo particolare talento ai fornelli. Sempre più convinto che la ristorazione sia la sua strada, negli anni Novanta si trasferisce in Inghilterra ed inizia a lavorare come capo cuoco nel ristorante “Zafferano” di Londra.

In questa occasione, riceve la sua prima stella Michelin. La seconda la ottiene nel 2003 quando decide di aprire il suo primo ristorante “Locanda Locatelli” sempre nella capitale inglese.

Giorgio si è contraddistinto per la sua cucina creativa, in grado di creare dei mix di ingredienti perfetti. Ricette che rispecchiano a pieno la cultura italiana, ma che hanno quel pizzico di innovazione che rende i suoi piatti perfetti per il palato.

Giorgio Locatelli, il giudice più amato di Masterchef

Nel 2019 inizia una nuova avventura per lo chef di fama internazionale. Dopo essere stato pluripremiato per il suo talento, Giorgio Locatelli debutta nel piccolo schermo alla co-conduzione di Masterchef Italia. Al fianco di Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, i professionisti hanno il compito di valutare le prove dei concorrenti e decretare il vincitore del cooking show più amato d’Italia.

Giorgio si è contraddistinto per la sua emotività ed è uno dei punti di forza che lo rende tanto amato dal pubblico. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, lo chef ha confessato: «sono un po’ emotivo, ma è perché a me la gente piace, io vivo di gente. La gente per cui lavoro e con cui lavoro è ciò che mi motiva ogni giorno. Il contatto umano per me è fondamentale: un ristorante è fatto di sedie e tavoli, ma le persone sono quelle che fanno la differenza. Poi, avendo avuto una carriera in certi momenti difficili, mi riconosco in certe storie umane, e alla fine mi affeziono a questi ragazzi e ragazze che mettono tutto in gioco per venire a Masterchef».

Giorgio Locatelli, furioso contro un concorrente: “Arrogante”

Giorgio Locatelli è un uomo ed un professionista creativo ed empatico che si affeziona alle storie dei concorrenti di Masterchef. Tuttavia, quando nota dei comportamenti poco umili, non riesce proprio a trattenersi. Questo è accaduto nella puntata del 4 gennaio 2024 quando Giorgio ha perso la pazienza con Kassandra Galindo Rodriguez, originaria di Madrid.

Durante la prova della Mistery Box, la concorrente utilizza il sifone per creare una mousse ed arricchire il suo piatto di carne. Tuttavia, l’idea non è riuscita e Antonino Cannavacciuolo le ha spiegato: “Quando ha visto che non ti veniva, cambia. Che spuma puoi fare? Non è che vai a mettere sulla carne una spuma. Io ti sto dicendo queste cose per aiutarti, non per distruggerti“. Kassandra, tra le lacrime, sbuffa e replica con atteggiamenti di stizza. A quel punto Giorgio Locatelli è costretto ad intervenire e rimprovera la concorrente: “Risulti molto arrogante, ti sta spiegando una cosa e tu non ascolti“.