Test visivo: se hai una vista acuta allora devi indovinare quanti lupi ci sono in questa immagine | Solo il 2 % ci riesce

Siete pronti per un nuovo test visivo per mettere alla prova la vostra vista acuta? Avete 5 secondi per contare tutti i lupi presenti nell’immagine, attenzione, soltanto il 2% ce la fa al primo colpo.

I test visivi oltre ad essere divertenti, sono molto utili per testare il proprio grado di capacità di osservazione. Molte volte, ci soffermiamo su un’area, ma tralasciamo totalmente tutta la figura circostante, questo perchè non siamo abituati ad osservare in maniera approfondita.

Con questo test, avrete 5 secondi per osservare e cercare di contare quanti sono tutti i lupi presenti in figura. Come anticipato, soltanto il 2% ce la fa al primo colpo, ma questo non vuol dire che avete qualcosa che non va, semplicemente, dovrete allenare la vostra vista ad osservare in tutto il campo visivo, senza soffermarvi soltanto su di una parte di essa.

Il test visivo dei lupi

Per testare veramente le vostre capacità visive, dovrete affrontare questo test, nella maniera più rilassata possibile. Non state svolgendo un esame all’Università o un colloquio di lavoro, quindi la pressione e l’ansia da prestazione non devono assolutamente essere presenti in questa prova. Alla fine è un gioco, nulla di più. La buona riuscita o meno, non determina assolutamente nulla, quindi un bel respiro e divertitevi, è questo lo scopo di questo nostro giochino.

Prendete il vostro telefono e impostate il timer a 5 secondi, una volta fatto partire, osservate la figura e contate più lupi che potete. Una volta terminato, andate a leggere la soluzione e capirete subito se avete indovinato o meno. Se si, bravissimi, se no, non è successo nulla. Questo è un ottimo motivo per allenare di più la vostra mente.

La soluzione al test visivo

Siete pronti per conoscere la soluzione di questo simpatico test visivo? In 5 secondi, avevate il compito di contare tutti quanti o comunque tutti i lupi che riuscivate a vedere in questo lasso di tempo limitato. La soluzione, come avete visto dall’immagine che vi abbiamo riportato qui sopra è di 15 lupi. Li avevate trovati tutti? Principalmente i risultati si sono divisi in 3 gruppi:

15 lupi al primo colpo : Chi li ha visti tutti e 15 al primo colpo, può essere fiero di sé, in quanto fa parte di quel 2% che ha una vista talmente acuta da averli trovati subito tutti. Nonostante la vostra bravura, continuate comunque ad allenarvi, in quanto nessuno può “dormire sugli allori”;

: Chi li ha visti tutti e 15 al primo colpo, può essere fiero di sé, in quanto fa parte di quel che ha una vista talmente acuta da averli trovati subito tutti. Nonostante la vostra bravura, continuate comunque ad allenarvi, in quanto nessuno può “dormire sugli allori”; 14 lupi : Chi ne ha visti soltanto 14 ha uno spirito di osservazione buono, ma da sviluppare, in quanto la vostra attenzione visiva si è soffermata sulla parte bassa della figura perchè avete dato per scontato che i lupi potessero trovarsi soltanto “a terra”. Il lupacchiotto sopra l’albero vi era sfuggito, vero? Nulla di male, esercitatevi con esercizi che vi facciano ampliare il vostro campo visivo e sarete a posto;

: Chi ne ha visti soltanto 14 ha uno spirito di osservazione buono, ma da sviluppare, in quanto la vostra attenzione visiva si è soffermata sulla parte bassa della figura perchè avete dato per scontato che i lupi potessero trovarsi soltanto “a terra”. Il lupacchiotto sopra l’albero vi era sfuggito, vero? Nulla di male, esercitatevi con esercizi che vi facciano ampliare il vostro campo visivo e sarete a posto; 0-13 lupi: Qui rientrano tutti quelli che hanno visto un numero di lupi complessivo che va da 0, quindi nessuno in 5 secondi fino ad un massimo di 13. Queste persone dovranno valutarsi in base al numero di lupacchiotti trovati, più è alto, più la vostra vista è attiva. Ovvio, qualche test in più al giorno per allenare la mente, non vi farebbe per niente male.