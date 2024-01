Riccardo Fogli, rischia grosso: corsa in ospedale per un motivo delicato | Preoccupazione alle stelle

Riccardo Fogli, di corsa in ospedale per le condizioni di salute preoccupanti. Questa volta ha rischiato grosso

Classe 1947, Riccardo Fogli è uno degli artisti più amati ed apprezzati nel panorama musicale italiano. Nasce in Toscana e fin dalla giovanissima età si avvicina al mondo della musica che gli permetterà di diventare un’icona internazionale.

Il suo successo inizia nel 1966 quando, durante un’esibizione al Piper di Milano, viene notato da Mauro Bertoli e Valerio Negrini, ovvero i Pooh. Il duo è profondamente colpito dal talento di Riccardo tanto da convincerlo ad unirsi al gruppo.

Riccardo accetta e nello stesso anno pubblicano il loro primo album intitolato “Per quelli come noi“. Seguono brani come “Piccola Katy” e “Memorie” che riscuotono un successo senza precedenti. Riccardo canta da solista “Pensiero“, destinato a diventare un capolavoro internazionale.

Nel 1973 Riccardo decide di abbandonare il gruppo musicale poichè non accettavano la sua relazione con Patty Pravo. Avvia una carriera da solista, ma si rivela essere la scelta sbagliata. La reunion arriva solo nel 2015 quando la band festeggia i 50 anni di attività.

La vita privata di Riccardo Fogli

Riccardo Fogli è un talentuoso cantautore e componente dei Pooh che ha fatto la storia della musica italiana. La sua vita sentimentale è stata alquanto turbolenta e soprattutto il flirt con Patty Pravo con cui tradì la sua prima moglie Viola Valentini. Riccardo ha raccontato che in molti hanno cercato di separarlo da Patty, ma nessuno ci è mai riuscito compreso il suo produttore discografico.

“Mi chiedeva di scegliere fra i Pooh e Patty Pravo. Fu un errore: per Patty avevo lasciato mia moglie, la cantante Viola Valentino, figurati se non lasciavo i Pooh“, ha ammesso Fogli. I due si sposano in Scozia, ma pochi anni dopo, l’amore giunge al capolinea. Dal 2010 Riccardo è felicemente sposato con Karen Trentini ed hanno messo al mondo la loro unica figlia Michelle.

Riccardo Fogli, di corsa in ospedale per un motivo delicato

Riccardo Fogli si è imposto nel mondo dello spettacolo ed anche sui social network è seguito da tutti i suoi sostenitori. Proprio su Instagram ha condiviso uno scatto che lo ritrae su una barella ed attaccato ad una flebo. Immensa è stata la preoccupazione dei suoi fan, ma Riccardo ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute.

“Ragazzi, intervento andato benissimo“, scrive sotto la foto. Ha raccontato di essersi sottoposto ad un piccolo intervento al tendine della mano e che ora per fortuna è in via di guarigione, pronto per tornare da sua moglie e sua figlia. In una vecchia intervista, Riccardo ha confessato: “Devo vivere ancora un po’ perché voglio proteggere mia figlia piccola. Mio figlio grande lavora, ha trent’anni. Ma la piccola ha bisogno di me ancora“.