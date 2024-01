Luciano Ligabue, la confessione agghiacciante sul suo stato di salute: “…mi opero” | La preoccupazione sale

Luciano Ligabue, costretto alla convalescenza: “…mi opero”. I milioni di fan sono preoccupati per le sue condizioni

Luciano Ligabue è uno degli artisti più noti nel panorama musicale italiano. Energico e grintoso, ma al tempo stesso sensibile e romantico, la sua musica è amata da ogni generazione per i suoi brani e le melodie che arrivano dritte al cuore dei suoi fan.

Il cantautore dall’animo rock nasce nel 1960 e prima di diventare un big della musica italiana, ha svolto moltissimi lavori comuni. Tuttavia, alla fine degli anni Settanta, decide di dedicarsi seriamente ed esclusivamente alla sua passione per la musica.

Nel 1990 partecipa al Festivalbar con il brano “Balliamo sul mondo” e si aggiudica il Premio Verde come miglior cantante emergente. Da quel momento, il rocker diventa inarrestabile e crea dei veri e propri capolavori che resteranno sempre impressi nella memoria dei suoi fan.

Tra i brani più celebri di Ligabue ricordiamo “Certe notti“, “Piccola stella senza cielo” in cui la melodia dolce si sposa perfettamente con quella rock. Ma Ligabue non è solo un cantautore poichè si è dedicato anche all’attività editoriale aggiudicandosi diversi premi.

Luciano Ligabue, il lutto che ha cambiato la sua vita

Luciano Ligabue è un’artista poliedrico che, con i suoi capolavori, è in grado di emozionare e toccare la sensibilità dei suoi fan. Il cantautore rock è celebre per la sua riservatezza, ma si è fatto conoscere dal grande pubblico tramite le sue canzoni in cui racconta ogni sua emozione. In molti sapranno che Luciano ha alle spalle ben due matrimoni, il primo con un’amica d’infanzia di nome Donatella ed il secondo con la fisioterapista Barbara.

Tuttavia, in pochi conoscono un retroscena doloroso della vita del cantautore. Durante il matrimonio con Donatella, Luciano ha dovuto fare i conti con la perdita dei suoi figli gemelli a causa di un aborto spontaneo. Un dolore immenso che si ripropone anche durante il secondo matrimonio in cui Barbara porta a termine la gravidanza, ma il neonato nasce morto. “Ce lo fecero vedere. Me lo ritrovai in mano: un affarino di un chilo. Aveva i tratti della mamma“, ha ammesso Ligabue.

Luciano Ligabue, confessa: “..mi opero”

Luciano Ligabue è un grande artista internazionale che con la sua musica ha fatto sognare ed innamorare milioni di persone. L’ultimo concerto lo ha svolto nella piazza centrale di Alghero in occasione della notte di Capodanno. Persone da tutto il mondo hanno rinunciato a festeggiare in famiglia per godersi lo spettacolo del cantautore rock.

Tuttavia, il nuovo anno è iniziato con il ‘piede giusto‘ per Ligabue che, con una foto in stampelle pubblicata sui social, ha confessato: “Per quasi un anno mi sono trascinato un problema al tendine d’Achille destro e finalmente ho deciso di farmi operare. Ora il problema dovrebbe essere risolto, l’unico inconveniente è qualche settimana di stampelle. Quindi se mi beccate in giro con le stampelle sapete il perché. Ci vediamo comunque presto!”.