Tina Cipollari, guerra senza precedenti in diretta tv: volano stracci a Uomini e Donne | Maria furibonda

In 5 minuti è successo di tutto a Uomini e Donne, caos in studio. Nuovo litigio epico per Tina Cipollari, quel che è successo dopo, ha lasciato tutti senza parole, nemmeno Maria sapeva più che dire.

A Uomini e Donne ultimamente stiamo vedendo tutto più amplificato, dai litigi, alle urla, tronisti che vanno, altri che tornano. Insomma c’è un clima esplosivo sul set del dating di Maria De Filippi, la quale probabilmente quest’anno dovrà essere ancora più attenta degli altri anni, per cercare di mantenere “in riga” i partecipanti. Per dirla come il compianto Costanzo: “boni, state boni”.

Siamo abituati a vedere Tina Cipollari arrabbiarsi con i vari tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri e siamo anche abituati alle sue litigate epiche, di quelle che resteranno per sempre negli annali. Ma una reazione del genere, il pubblico da casa, veramente non se l’aspettava.

Caos in studio a Uomini e Donne

Prima di svelarvi cos’è successo tra Tina Cipollari e una corteggiatrice, volevamo darvi una big news. Uno dei corteggiatori di Ida Platano, in maniera del tutto inaspettata ha lasciato il programma. Stiamo parlando di Ernesto Russo, il quale si è detto: “Deluso da Ida Platano, siamo due mondi diversi, e preferisco il mio…”, come ha rivelato al sito di IsaeChia.

Sembrerebbe che ci siano stati principalmente due motivi, diramati da Lorenzo Pugnaloni, che hanno portato il cavaliere a prendere questa scelta, la prima è l’aver appreso dei tentativi di Ida di far restare Mario Cusitore in studio e il secondo: “sono dovuto andare via per un lutto e le condoglianze di Ida mi sono arrivate la mattina delle registrazioni, dopo una settimana…” e ancora: “Siamo due mondi diversi, e preferisco il mio. Più dame mi hanno invitato a restare nel parterre ma non mi è sembrato il caso. Auguro il meglio a Ida e ai suoi corteggiatori”.

Tina contro Beatriz

Oltre a questo momento eclatante, c’è né stato un altro che ha lasciato tutti i telespettatori di Uomini e Donne senza parole, stiamo parlando del forte litigio avvenuto tra Tina Cipollari e Beatriz, la corteggiatrice di Brando. In pratica, l’opinionista ha criticato la giovane per il suo modo di fare, sostenendo che vista la sua giovane età, non potesse avere scuse nel comportarsi così.

Così in preda alla rabbia, Beatriz è scoppiata a piangere ed è corsa via urlando, sostenendo di non farcela ad andare avanti così. Sono rimasti tutti senza parole e sui social, l’opinione pubblica si è divisa, c’è chi è dalla parte di Tina e chi della corteggiatrice di Brando. Voi cosa ne pensate?