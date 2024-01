Dramma Rai 2, la figuraccia clamorosa in diretta tv: la conduttrice non sa più cosa fare per evitare la ‘tragedia’

Il problema della diretta è che l’imprevisto è sempre in agguato, pur cercando di pianificare ogni secondo nel minimo dettaglio. Lo sa bene la conduttrice di Rai 2, che questo episodio non se lo aspettava proprio.

Ci sono i pro e i contro in tutto come sempre, lo stesso capita con i programmi registrati e quelli in diretta. Molte volte, per necessità di ottima riuscita, molti show vengono pre-registrati, proprio per poter pianificare ogni singola scena ed evitare quindi l’imprevisto.

Altri invece necessitano di essere in diretta, soprattutto i telegiornali o tutti quei programmi di attualità, che cambiano notizia di giorno in giorno, in base al caso del momento. Ed è in questo momento che, per quanto c’è un copione da seguire, la gaffe o l’imprevisto può sempre capitare. Alla fine come si dice, “sbaglia solo chi lavora”.

La gaffe in diretta

Come dicevamo, la gaffe è sempre in agguato, quando si tratta di programmi in diretta. Se cercate in rete, a prescindere dall’emittente, ci sono vaste raccolte di errori eclatanti, che se adesso fanno sorridere, all’epoca i diretti interessati, non l’avevano presa benissimo. Tra una gaffe e l’altra, alcune più spassose di altre, gli show in diretta proseguono per la loro strada, mostrando quanto sia umano errare, ma non per questo uno spettacolo debba essere cancellato.

Alla fine la vita è bella proprio perchè è imperfetta e lo stesso capita con i programmi della televisione. Un chiaro esempio è il simpatico episodio successo su Rai 2 che ha fatto vivere “un brutto quarto d’ora”, alla conduttrice, che grazie al suo problem solving, ha cercato di uscire da quella situazione alquanto imbarazzante.

“Rapido, rapido Marco”

Cos’è successo?

Ma cos’è successo vi starete chiedendo? In pratica, come riportato dalla pagina Twitter, Il grande flagello, durante il Tg2 Italia Europa, la conduttrice stava invitando il suo ospite a commentare: “il quadro politico in generale…rapido, rapido Marco”, lo incalza. Ma Marco, pensando che dovesse andare in onda un servizio, è rimasto muto e impassibile, in attesa di ricevere il via.

Così, la conduttrice, fissandolo incredula che durante la diretta, non stesse rispondendo alla domanda, richiama nuovamente la sua attenzione dicendogli: “Marco, a te…”, facendogli capire di dover parlare. Così, dopo un breve momento di esitazione, l’ospite ha iniziato a parlare, salvando non solo la diretta, ma anche la conduttrice “dall’infarto”. Ovviamente si scherza, ma questi pochi minuti hanno fatto sorridere i telespettatori, i quali hanno commentato spassionatamente sui social. Ma alla fine non è successo nulla di grave, della serie “tutto è bene quel che finisce bene”.