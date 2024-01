Antonino Spinalbese, dagli scontri alla rinascita: anche questa volta centra Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese, questa volta può tornare a sorridere. Dopo la tempesta, arriva la rinascita ed è coinvolta Belen

Antonino Spinalbese nasce nel 1995 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il giovane 29enne ha dimostrato un’estrema maturità rispetto alla sua età anagrafica, probabilmente dovuta alla separazione precoce dei genitori che lo ha costretto a prendersi cura delle sorelle minori.

Antonino, fin dalla giovane età, ha la passione per la professione dell’hair-stylist. Per inseguire i suoi sogni, si trasferisce a Milano dove riesce a farsi strada grazie ai suoi modi gentili e all’attenzione verso il cliente. Nel salone di Aldo Coppola ha la possibilità di conoscere moltissimi personaggi dello spettacolo.

Tuttavia, la sua vita resta nell’anonimato e continua a svolgere la sua abituale professione. Tutto cambia nel 2020 quando, per una piega fatta in casa, incontra Belen Rodriguez ed iniziano una romantica storia d’amore.

Dopo il primo bacio, Antonino ha raccontato nella casa del Grande Fratello: “Avevo già capito che ci avrei fatto una figlia”. Infatti, il loro amore viene sugellato dalla nascita della piccola Luna Marì. Tuttavia, dopo un tormentato tira e molla, la relazione giunge al capolinea a dicembre 2021.

Antonino Spinalbese, la rottura con Belen Rodriguez

A seguito della rottura tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, i due giovani sono andati avanti per le loro strade ed hanno mantenuto rapporti esclusivamente per la loro figlia Luna Marì. Tuttavia, in occasione delle festività natalizie, tra i due ex si è scatenata un’accesa discussione social.

Proprio sui social network, Antonino ha fatto un passo indietro dopo essersi conto di aver esagerato ed ha commentato: “Mi vergono molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente, sarà la rabbia, saranno tante cose, ma in questo ci rimetterà mia figlia ed io l’ho permesso, ma non faccio mai cose a caso, devo pensare al suo futuro, che da questo momento è cambiato perchè due persone “adulte” non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato, ma la disperazione mi ha portato a questo. Credo che questo sia un nuovo inizio per me e spero che lo sia per tutti quei padri costretti a situazioni folli. Scusatemi“.

Antonino Spinalbese, dagli scontri alla rinascita

Antonino Spinalbese ha passato un periodo complicato a causa della lontananza da sua figlia Luna Marì, in vacanza con Belen per festeggiare il Natale in Argentina. L’ex hair stylist si è fatto prendere dalla rabbia ed è caduto nella tentazione delle frecciatine social. Dopo diversi scontri online con la madre di sua figlia, pare sia tornata la serenità per Antonino che finalmente ha riabbracciato sua figlia.

Sembra anche che Antonino e Belen abbiano trovato un accordo di pace per il bene e la serenità di Luna Marì. Sul web sono state diffuse delle foto che riprendono Spinalbese che citofona sotto casa di Belen. Poco dopo, scende la showgirl argentina con Santiago e la piccola Luna Marì in braccio a Stefano De Martino. Dopo i saluti, Antonino riabbraccia la sua amata figlia e la porta via con se.