“Siete dei farabutti”: Selvaggia Lucarelli, l’affronto senza pietà travolge proprio loro

Selvaggia Lucarelli rilascia nuove dichiarazioni in merito al tragico evento successo nei giorni scorsi. Ecco che cosa ha dichiarato la famosa giornalista in merito.

Selvaggia Lucarelli è la famosa giornalista nota non soltanto per i suoi articoli, ma anche per le sue apparizioni televisive, in veste di giudice a Ballando con le stelle. Mamma di Leon, la Lucarelli è stata sposata in passato con Laerte Pappalardo, figlio di Adriano.

Attualmente convive da diversi anni con il cuoco, Lorenzo Biagiarelli, il quale è famoso non soltanto per le sue ricette, ma anche per la sua presenza fissa nel programma di Antonella Clerici, E’ sempre mezzogiorno. Di recente, i due fidanzati sono al centro dei riflettori per quello che hanno dichiarato, così Selvaggia ha deciso di rilasciare la sua opinione in merito.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

In questi giorni l’opinione pubblica è completamente divisa, con chi sostiene Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli e chi li attacca, per la drammatica vicenda che ha coinvolto la storia di Giovanna Pedretti. Per chi non conoscesse la vicenda, tutto è iniziato con un post social, nel quale la signora Pedretti mostrava uno screen di una recensione che era stata rilasciata, in merito al suo ristorante. Qui si evince che il cliente in questione non era rimasto soddisfatto dei commensali che c’erano vicino a lui, venendo in seguito ripreso per iscritto dalla titolare stessa, che lo esortava a non tornare, se non avesse ritrovato un pò di umanità.

Questo screenshot ha generato così due reazioni forti nell’opinione pubblica, da un lato c’erano i sostenitori della ristoratrice, i quali le hanno fatto i complimenti per le sue parole, dall’altra chi metteva in dubbio la veridicità di questa vicenda, rilasciando delle proprie considerazioni in merito, come il post rilasciato dal cuoco.

Caos sui social

Purtroppo, qualche giorno dopo, Giovanna Pedretti è stata trovata senza vita e questo tragico epilogo ha diviso ancora di più l’opinione pubblica. C’è chi ha rilasciato commenti di pessimo gusto, ai familiari della signora e chi li ha rilasciati sui profili social di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. In merito a questa vicenda, la giornalista ha così commentato: “I giornalisti che in queste ore paragonano il debunking che spiega perché una notizia è falsa al giornalismo modello Iene che fa imboscate a chi rifiuta interviste…” e ancora: “beh, come disse qualcuno, “o sono cretini o sono dei farabutti in malafede”.

Qui ovviamente ognuno ha rilasciato la propria opinione in merito e questa vicenda sarà giudicata da chi di dovere. Quello che si capisce però in tutta questa storia è la potenza che hanno ultimamente i social network. Possono portare le persone “alle stelle” o nell’oblio più totale in pochissimi secondi.