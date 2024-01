Guai nella Royal Family: Kate Middleton sparirà fino a Pasqua | I motivi sono sorprendenti

Kate Middleton, nessun impegno reale fino a Pasqua. I motivi sono serissimi: di seguito i dettagli della vicenda

Catherine Elizabeth Middleton, più comunemente conosciuta come Kate Middleton, è la principessa di Galles e duchessa di Chester. Classe 1982, Kate nasce in una famiglia di imprenditori che gestisce un’azienda di articoli per le feste.

Vive un’adolescenza normale, come ogni ragazza inglese. Tuttavia, la sua vita cambia al college quando incontra William. Un giovane ragazzo che apparentemente è uno studente come tutti gli altri, ma nella vita reale è il principe d’Inghilterra.

Inizialmente frequentano lo stesso gruppo di amici, ma durante un evento di beneficienza in cui Kate sfila con abiti succinti, il principe William inizia a guardarla con occhi diversi. Così, nel 2003 iniziano una magica storia d’amore e nel 2011 convolano a nozze presso l’Abbazia di Westminster.

La coppia è diventata un simbolo di stabilità e amore tanto che i coniugi sono diventati i protagonisti del docufilm “William e Kate – Una favola moderna“. Gli eredi al trono hanno creato una meravigliosa famiglia con la nascita di George nel 2013, Charlotte nel 2015 ed il piccolo Luis nel 2018.

Kate Middleton, a 42 anni è icona di stile

Kate Middleton, a seguito del matrimonio con il principe William, è diventata un membro della Royal Family e come tale, ha dovuto farsi carico degli impegni reali che comporta il suo titolo. Per amore di suo marito, ha incarnato alla perfezione il ruolo di Sua Altezza Reale dimostrando grazia ed eleganza in ogni occasione.

La principessa è sempre stata ammirata per i suoi look iconici, i cappottini eleganti ed i cappelli stile bon ton. Tuttavia, Kate Middleton ha completamente cambiato il suo look puntando su uno stile “business casual“. Ha rinunciato a quell’aspetto così rigoroso e tipico della tradizione inglese, puntando su pantaloni e blazer. Nonostante il cambio di rotta, la principessa appare sempre con eleganza e raffinatezza.

Kate Middleton, scomparirà fino a Pasqua

La principessa della famiglia reale britannica non parteciperà agli eventi e agli impegni pubblici fino a Pasqua. A darne la notizia è stato un comunicato ufficiale giunto dallo staff di Kate Middleton i quali hanno spiegato i motivi che si nascondono dietro questa terribile notizia.

La principessa si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, ma per evitare rumors sulle sue condizioni di salute, il suo staff ha voluto spiegare cosa le è accaduto: “Sua Altezza Reale la Principessa di Galles è stata ricoverata ieri presso la London Clinic per un intervento chirurgico addominale programmato. L’operazione è stata un successo e si prevede che rimarrà in ospedale per dieci-quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare il suo recupero. In base ai consigli medici attuali, è improbabile che torni ai doveri pubblici fino dopo Pasqua”.