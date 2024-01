Bugo, ennesimo scontro che lascia impietrito il pubblico: “…coda di paglia”

Cambia l’edizione di Sanremo, ma non il protagonista della storia, cioè Bugo. Questa volta però, non c’entra Morgan, il battibecco il cantante l’ha portato avanti con un rapper molto famoso. Ecco che cos’è successo.

Come succede tutti gli anni, il Festival di Sanremo non è ancora iniziato, che già sono iniziati i litigi e i battibecchi, in merito ai partecipanti. C’è tanta pressione dietro al festival ed è normale che tutti vorrebbero riuscire a cantare da sopra quel palco. Per questo forse, chi rimane “fuori dai giochi”, non la prende proprio benissimo.

Al centro della polemica, come capita spesso ormai, è finito il famoso cantante Bugo, il quale dopo quel 2020, non può dire di avere proprio un bel rapporto con il teatro dell’Ariston. Ecco con chi ha discusso il famoso cantante e soprattutto perchè.

Lo scontro di Bugo che lascia tutti senza parole

Come mai il nome di Bugo emerge quasi sempre, in concomitanza dell’inizio del nuovo Festival di Sanremo? Tutto ebbe inizio in quel lontano, ma neanche più di tanto, 2020, quando il cantante, insieme a Morgan, salirono sul palco per esibirsi insieme. Qui, l’ex giudice di X Factor, cambiò intenzionalmente le parole della canzone, le quali divennero frasi non proprio “simpatiche” verso Bugo.

Senza indugiare molto, come ricorderete, Bugo andò via dal palco, lasciando tutti a bocca aperta, mentre un incredulo Morgan, avrebbe detto quella che sarebbe diventata la frase simbolo di quell’anno: “Che succede?”. Da quel momento, i due proseguirono il loro diverbio anche fuori e i fan li usarono come i modelli di diversi meme che girano all’epoca. Oggi, il protagonista è sempre Bugo, ma il botta e risposta l’ha tenuto con un altro.

Bugo vs Lazza

Tornando a noi, tutto è iniziato con il brano di Lazza e Tony Effe, BTX Posse, il quale diceva: “Quando entro, dici: “Che succede?” (Ehi) Però fratello non sono Bugo (Bugo)”. Com’era plausibile pensare, Cristian Bugatti, non ha preso per niente bene questa frase. Motivo per cui, con un recente tweet, ha scritto un post indirizzato al rapper Jacopo Lazzarini: “E arrivato l’ennesimo rapper di Mer*a che mi cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo, Fibra e Lazza…” e ancora: “Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra merda e rideremo noi, Ciuccialatte”.

La risposta di Lazza è stata quasi immediata: “Mamma mia Bugo, che succede? (cit) Ma poi che insulto è Ciuccialatte? Mangiatela un emozione ogni tanto”. A fargli eco, immediatamente la risposta di Bugo: “Ue coda di paglia mangiatela un emozione (senza apostrofo mi raccomando) è perfetta come frasetta diario di smemoranda dai pensaci hai un futuro”. Per il momento il botta e risposta tra i due artisti finisce qui, chissà se questa diatriba proseguirà ancora per molto?