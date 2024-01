Festival di Sanremo 2024 si avvicina: ecco quanto costa lo spettacolo dal vivo | Il tuo sogno si sta per realizzare

Siamo agli sgoccioli, il Festival di Sanremo 2024 sta per arrivare. Se il tuo sogno è quello di partecipare dal vivo, ecco quanto costano i biglietti per assistere allo show della Rai.

Il Festival di Sanremo, è uno di quei programmi storici di mamma Rai, il quale va in onda da decenni. E’ uno di quegli show che riesce ancora a riunire milioni di italiani, non solo davanti al televisore, ma anche nelle conversazioni di gruppo, il giorno dopo al lavoro.

La maggior parte dei telespettatori poi, in base alle canzoni udite, inizia già a fare pronostici su chi potesse essere il nuovo vincitore di questa edizione. Per questo, se il vostro sogno è quello di assistere a tutto questo dal vivo, vi sveliamo a quanto ammonta il prezzo del biglietto.

Festival di Sanremo 2024: ecco quanto costa il biglietto

Il Festival di Sanremo sta per iniziare e i fan non vedono l’ora di sentire i nuovi concorrenti in gara. Quest’anno lo show per eccellenza di mamma Rai, inizierà il 6 febbraio e andrà in onda fino al 10 dello stesso mese. Sarà condotto per la quinta volta di fila da Amadeus e quest’anno sarà affiancato a serate alterne da Fiorello, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino, Giorgia e Marco Mengoni.

In gara ci saranno 30 artisti, 27 storici e 3 di Sanremo giovani, i quali saranno tutti giudicati dalla giuria della sala stampa, dalla radio e dal pubblico presente in platea, i quali voteranno attraverso il televoto. I nomi dei concorrenti in lizza, sono stati resi noti da Ama, già qualche settimana fa e da qualche giorno iniziano ad uscire le prime indiscrezioni sulle prove e la serata cover.

Un sogno che si avvera

Manca poco e finalmente potremo assistere su Rai Uno, al consueto appuntamento con il Festival di Sanremo 2024. Se quest’anno non ci pensi proprio a seguire il programma solo da casa, ma il tuo sogno è quello di andare a vedere lo show dal vivo, è bene che tu sappia queste informazioni, in modo da poter decidere in maniera più consapevole. Il teatro dell’Ariston, ospita circa 1960 posti, divisi per settore.

Dunque il prezzo del biglietto cambia, in base al giorno che si sceglie. Nelle prime 4 serate, in platea il costo del biglietto sarà di 200 euro, mentre quello della galleria sarà di 110 euro. Nella serata finale invece, 730 euro in platea e 360 euro in galleria. Qualora invece optaste per l’abbonamento completo, per poter così assistere a tutte le serate dal vivo, spendereste 1290 euro in platea e 672 euro in galleria. Vi ricordiamo che i biglietti potranno essere acquistati, seguendo le indicazioni presenti sul sito della Rai, a partire dal 23 gennaio.