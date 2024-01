Maria De Filippi corre ai ripari: questa volta l’ha sparata veramente grossa | Tutta colpa degli autori

Maria De Filippi, non può far finta di nulla. Questa volta è accaduto l’impensabile e deve correre ai ripari

La donna più famosa ed amata d’Italia è senza dubbio Maria De Filippi che, con la sua empatia e dolcezza, è riuscita a conquistare l’affetto ed il consenso dei telespettatori. Ormai è una presenza fissa nei palinsesti Mediaset e nessuno può immaginare una televisione italiana senza la regina Maria.

Classe 1961, Maria è l’orgoglio dei suoi genitori. Educata e studiosa, consegue una laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti ed una specializzazione in Scienze delle Finanze. Il suo sogno nel cassetto è quello di tentare la strada della Magistratura.

Inizia così un percorso professionale in ambito legale, ma nel 1989 avviene la vera svolta. Ad un convegno contro la pirateria musicale c’è un relatore che, notando la sua intraprendenza, le offre di diventare la sua assistente. Stiamo parlando proprio di Maurizio Costanzo.

Dalla collaborazione professionale, però, nasce una vera storia d’amore. Nel 1992 Maria debutta in televisione e conduce Amici, il talk show in onda su Canale 5 di cui ne diventerà autrice negli anni successivi. Da quel momento, la De Filippi diventa inarrestabile.

Maria De Filippi, icona della televisione italiana

Dal 1992 inizia la brillante carriera professionale di Maria De Filippi nel piccolo schermo. Ai suoi esordi, in molti l’hanno accusata di essere “raccomandata” a causa della storia d’amore con Maurizio Costanzo. Una verità che non ha mai negato, ma tutto il successo che ha riscosso è senza dubbio merito della De Filippi.

Fin dagli inizi della sua carriera, si è aggiudicata moltissimi riconoscimenti per il suo fondamentale contributo ed oggi è considerata la regina della televisione italiana. “Amici”, “C’è Posta per Te”, “Tu si que vales” e “Uomini e Donne” sono i programmi di grande successo che portano la sua firma e che, da oltre 20 anni, continuano a registrare record di ascolti.

Maria De Filippi, corre ai ripari

Maria De Filippi è la conduttrice e l’autrice di Uomini e Donne, in onda dal 1996. Da ben 27 anni, il dating più amato d’Italia tiene compagnia a milioni di telespettatori e da la possibilità di trovare l’anima gemella. Nell’edizione 2024 i colpi di scena non mancano e anche per la tronista Ida Plantano potrebbero esserci delle segnalazioni in arrivo.

Sotto “accusa” ci è finito Sergio Berni, 38enne romano giunto nel programma per conquistare il cuore di Ida. L’uomo è papà di una bellissima bambina e si occupa della sicurezza sui luoghi di lavoro. La tronista ha scelto di dargli una possibilità, ma ben presto potrebbe cambiare qualcosa. Su Instagram, infatti, l’ex compagna di Sergio ha scritto: “Ho una figlia meravigliosa di cinque anni che non ho mai mantenuto. Se ne occupa totalmente la mamma e la vorrei ringraziare perché mi ha permesso di venire qui. Anzi, mi ha sempre consigliato di poter venire a Uomini e Donne perché non mi ha mai denunciato”. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere quali misure adotterà Maria De Filippi per chiarire la vicenda.