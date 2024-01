Beatrice Luzzi, criticata pesantemente proprio da lei: Alfonso Signorini nella bufera più totale

Beatrice Luzzi, non mantiene il silenzio per le critiche della famosissima. Bufera nella casa del Grande Fratello

Beatrice Luzzi è un’attrice, una regista ed un personaggio televisivo che, grazie al suo talento e alla sua personalità, ha saputo dare un proficuo contributo allo spettacolo italiano. Classe 1970, si appassiona alla recitazione in età adolescenziale e segue alcuni corsi teatrali.

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche con il massimo dei voti, Beatrice avvia la sua carriera come attrice ed ottiene il suo primo ruolo nella fiction “Vivere“. Sarà proprio questa soap opera a donare alla Luzzi tanta visibilità e notorietà.

Il consenso dimostrato dal grande pubblico, le permette di prendere parte ad altre fiction televisive come “Don Matteo”, “Provaci ancora Prof 3”, “Un posto al sole” e tantissime altre. Beatrice, inoltre, è anche l’autrice del programma Rai “L’Eredità“.

Nel 2023 diventa una concorrente del Grande Fratello e ancora oggi, continua ad essere la protagonista indiscussa del reality. Tra amori passionali e discussioni con gli altri concorrenti, la Luzzi ha dimostrato ancora una volta di essere una donna determinata e forte.

Il lutto di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è stata una delle protagoniste dell’edizione 2023/2024 del Grande Fratello. Con la sua tenacia ha tenuto testa a tutti i concorrenti che l’accusano di essere giocatrice e manipolatrice, conquistando l’affetto dell’Italia intera. Tuttavia, proprio durante i mesi di permanenza nella casa più spiata della tv, Beatrice ha dovuto affrontare un terribile lutto.

Il 3 gennaio 2o24 l’attrice di “Vivere” ha dovuto abbandonare il gioco per la perdita di suo padre, l’architetto Paolo Luzzi. Un momento di estremo dolore per Beatrice che già nel mese di dicembre era uscita dal loft di Cinecittà per sostenere suo padre nel delicato intervento a cui si è dovuto sottoporre. Tutto sembrava essere andato per il meglio, ma solo 10 giorni dopo è arrivata la tragica notizia.

Beatrice Luzzi, criticata proprio da lei

Beatrice Luzzi ha perso suo padre Paolo da poche settimane e la sofferenza nei suoi occhi è ben evidente. Dopo aver partecipato ai funerali, l’attrice ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello, ma gli altri concorrenti si sono dimostrati insensibili al dolore. E’ intervenuto anche Alfonso Signorini con un messaggio condiviso su Instagram: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole . A lunedì”.

Nelle ultime puntate del reality, la famosissima Letizia Peres ha rivolto delle critiche a Beatrice: “Più umana e meno statua“. La Luzzi ovviamente non ha mantenuto il silenzio ed ha replicato: “Io umana? In 25 giorni da quando si è sentito male non c’è stata una volta in cui tu mi abbia chiesto di mio padre!”, facendole notare della mancanza di empatia che ha avuto nei confronti del suo grande dolore.