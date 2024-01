Uomini e Donne, un cavaliere abbandona il programma: la tronista è nei guai seri | Il gesto sconvolge Maria

Il gesto del cavaliere ha lasciato tutti senza parole, lui abbandona lo studio e la tronista lo rincorre. È successo il delirio, povera Maria De Filippi, sicuramente non era pronta ad un simile colpo di scena.

A Uomini e Donne ultimamente, stiamo vedendo un pò di tutto, litigi, pianti, dissapori, ritorni, new entry e così via. Principalmente queste vicende sono sempre successe, ma chissà come mai quest’anno sembrano più epiche, sarà che sono tenuti tutti più sotto i riflettori, dopo le politiche anti-trash, chi può dirlo.

Ad ogni modo, il gesto del cavaliere che abbandona il programma, ha lasciato tutti sgomento, in quanto non tutti se lo sarebbero mai aspettato. Ecco di chi stiamo parlando e soprattutto vediamo chi gli è corso poi dietro.

Il gesto inaspettato del cavaliere

Oltre a questo gesto eclatante, di cui vi parleremo a breve, c’è né stato un altro che ha diviso totalmente l’opinione pubblica, cioè la discussione accesa tra Beatriz e Tina Cipollari. In pratica la corteggiatrice stava discutendo con Brando, in merito al suo corteggiamento con Raffaella. Ed è qui che è intervenuta l’opinionista, la quale ha sgridato la giovane, per il suo atteggiamento mostrato nei confronti del tronista, a detta di Tina sbagliato.

Quì ne è nato un dibattito terminato con Beatriz che è scappata dal set piangendo, con la Cipollari che si è detta stanca del suo atteggiamento e con Brando che è corso dietro alla sua corteggiatrice. Non si sa di preciso cosa succederà da adesso in poi, certo però che questo dettaglio renderà la scelta del tronista ancora più difficile di quanto non lo sia già.

Ida Platano si è persa un corteggiatore?

Oltre alla situazione difficile di Brando, anche Ida Platano non sta passando un momento facile con i suoi corteggiatori, Mario Cusitore ed Ernesto Russo, i quali entrambi vorrebbero le attenzioni della dama tutte per loro. In pratica, dopo vari scenari, Ida è venuta a conoscenza che Mario voleva lasciare Uomini e Donne ed è così che la dama ha fatto di tutto per fargli cambiare idea, rincorrendolo.

Una volta convinto un cavaliere però è Ernesto ad essere rimasto offeso e così anche lui lascia lo studio. A quanto si è capito, il cavaliere ha abbandonato lo studio per un problema di salute, vista quella congiuntivite improvvisa. Molti utenti sono convinti che il cavaliere non abbia apprezzato vedere la Platano correre dietro a Cusitore. Cosa succederà da adesso in poi al talent di Maria De Filippi?