Sabrina Ferilli, spunta una foto piccante: l’attrice senza veli fa impazzire tutti

Sabrina Ferilli, a 59 anni compiuti, fa impazzire il web. Spunta la foto piccante dell’attrice senza veli.

Attrice, conduttrice, sex symbol, comica, Sabrina Ferilli è uno dei personaggi più versatili del mondo dello spettacolo. Con la sua sensualità ed immensa bellezza è riuscita a conquistare l’attenzione di milioni di fan e ancora oggi, fa letteralmente impazzire gli italiani.

Ma non è solo bella. Sabrina ha dimostrato un talento innato per la recitazione, in grado di interpretare ruoli completamente diversi tra loro. La sua carriera da attrice è stata ricca di soddisfazioni ed ha conquistato i telespettatori con le sue commedie, ma anche con i ruoli drammatici.

Sin da bambina sognava di diventare un’attrice, ma il suo debutto avviene nel 1986 con il film “Portami la luna“. Le porte per il successo si spalancano e Sabrina inizia la sua brillante carriera. Recita in veri capolavori come “La bella vita“, “La Grande Bellezza” e “Tutta la vita davanti“.

Il successo è clamoroso anche per le fiction televisive che la rendono la regina del dramma. Tra le serie tv più celebri ricordiamo “Anna e i cinque”, “Le ali della vita” e “Svegliati amore mio”.

Sabrina Ferilli, una bellezza mediterranea

Sabrina Ferilli è indiscutibilmente una delle donne più affascinanti e sensuali del mondo dello spettacolo. Eppure, agli esordi della sua carriera, la bellezza le stava per compromettere il sogno di diventare attrice: «Non mi hanno presa perchè ero troppo italica. Allora c’era la concezione che bisognasse avere un’immagine internazionale».

Fortunatamente questo limite è stato ampiamente superato ed oggi, Sabrina Ferilli piace sia agli uomini che alle donne. Come riporta il magazine Io Donna, l’attrice ha ammesso: “non rappresento il tipo femminile capriccioso, vezzoso e competitivo che scatena invidia e gelosia. Forse non rappresento niente, ma se si pensa a me si sentono certi valori di fiducia e di lealtà istintiva“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.ufficiale)

Sabrina Ferilli, le foto piccanti fanno impazzire il web

Mora, formosa e pelle olivastra, Sabrina Ferilli è la classica bellezza mediterranea che fa impazzire ogni generazione. Giunta quasi al compimento dei 60 anni, il tempo sembra essersi fermato per l’attrice romana che costantemente dimostra che non c’è mai fine alla sensualità.

Uno scatto super sexy pubblicato sul suo account Instagram ha sconvolto il web collezionando migliaia di commenti e like. Sabrina si è mostrata prima con una maglietta e nella seconda foto senza t-shirt in cui mostra solo le spalle nude. Nella didascalia scrive: “Lourdes, per santi e peccatori“. Lourdes, in realtà, è la marca della maglietta e Sabrina ha colto l’ennesima occasione per provocare con eleganza.