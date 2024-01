“Mi ha fatto male”: Dramma Amici, noto cantante devastato dalla perdita | Ecco cosa sta affrontando

Caos nella vita del cantante uscito da Amici di Maria De Filippi, il dolore per la “perdita” è ancora fresco, motivo per cui ha preso quella decisione che ha fatto discutere. Ecco di cosa stiamo parlando.

Amici di Maria De Filippi è il noto talent che da anni, permette ad aspiranti ballerini e cantanti di mettersi alla prova, per cercare di vivere il loro sogno di gloria. Non tutti quelli che escono dalla scuola più famosa d’Italia, poi diventano personaggi illustri come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Leon Cino e così via, ma comunque è sempre una grossa opportunità per tutti gli artisti.

Essere seguiti poi dai prof della scuola, i quali sono il non plus ultra nel loro settore, non ha prezzo. Eppure molte volte, i follower si affezionano talmente tanto ai vari studenti, che anche quando escono dal talent, continuano comunque a seguirli. Questo è quello che è successo al noto cantante reduce della passata edizione, il quale attualmente sta vivendo un periodo difficile.

Il “dramma” del cantante di Amici

Il noto cantante, che ha partecipato all’edizione dell’anno scorso di Amici di Maria De Filippi, sta vivendo un periodo difficile. Galeotto è stato il set del talent, nel quale ha incontrato il suo grande amore, la sua collega di avventura, nonchè ballerina, anch’essa studentessa della scorsa edizione. La loro storia ha fatto brillare gli occhi a tutti, in quanto erano veramente carini insieme, poi purtroppo come succede spesso, i due artisti si sono lasciati.

Ognuno si sa, reagisce come sente alle delusioni di cuore e il cantante semplicemente ha avuto la necessità di “cambiare aria”: “Oggi ho salutato mamma che tra un paio di giorni rientra in Italia. Sarei dovuto rientrare anch’io ma non sono ancora pronto e penso di non avere ancora lavorato abbastanza su di me…”, rimanendo ancora un pò in soggiorno in Africa, dov’è attualmente ospite.

Ha bisogno di più tempo

Come avrete capito stiamo parlando del cantante Cricca, il quale dopo essersi lasciato dalla ballerina di Amici di Maria De Filippi, Isobel Kinnear, ha avuto la necessità di curare il suo dolore a modo suo. Ecco che cosa ha dichiarato recentemente: “Non so perché son partito, ma so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male…” e ancora: “Non so… Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere”.

Inoltre ha chiesto rispetto per la sua storia: “Mi fa sorridere quando invece leggo gli articoli che son stati fatti in questi giorni…non c’è nessun bisogno di esagerare le cose o di arrivare a conclusioni da soli…Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui o cosa sia successo credo sia il caso di chiederlo direttamente a me…”.