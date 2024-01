Chiara Ferragni, l’assenza che pesa: le strategie cominciano a farsi sentire | Ecco perché

Chiara Ferragni, assente all’evento più importante del mondo della moda. L’influencer ha iniziato con le strategie

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più influenti nel mondo dei social network, della moda e dell’imprenditoria. Esclusivamente con le sue potenzialità, Chiara è riuscita a costruire un impero multimiliardario e a fare della sua immagine un vero e proprio brand.

Tuttavia, quando si raggiunge una notorietà così importante, basta davvero poco a far crollare tutto. Anche un solo errore rischia di mettere al tappeto un’intera carriera costruita con sudore e fatica. Ed è proprio ciò che sta accadendo all’influencer a seguito del caso Balocco.

La Ferragni è stata multata dall’Antitrust per “pratica commerciale scorretta” ed è indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata. Chiara, in collaborazione con il brand di dolciumi, ha venduto il pandoro natalizio a più di 9 euro facendo credere agli acquirenti che il compenso sarebbe andato in beneficienza all’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Così non è stato e l’imprenditrice è stata coinvolta non solo in una procedura giudiziaria, ma anche in un vero caos mediatico. Un errore che gli sta costando caro e che rischia di far crollare tutto ciò che ha costruito fino ad ora.

Chiara Ferragni, cosa rischia?

Il caso del Pandoro Gate sta occupando le prime pagine di ogni quotidiano. Ma d’altronde la beneficienza è un argomento alquanto delicato che colpisce la sensibilità della popolazione. Al momento Chiara è indagata per truffa aggrava, ma cosa rischia l’influencer?

In primo luogo, la Ferragni ha perso collaborazioni con importanti brand come Safilo e Coca Cola. Ma questo è niente in confronto ai problemi giudiziari che potrebbe avere. Sono in corso delle indagini in cui sarà la Procura a stabilire se sussistono quegli artefici e condotte ingannatorie che comprendono il reato di truffa aggravata. Come previsto dal Codice Penale, chi compie questo reato è punito con la detenzione da 1 anno a 5 anni ed una sanzione da 309 euro a 1549 euro.

Chiara Ferragni, in atto le strategie: la sua assenza pesa

Chiara Ferragni non sta certamente passando un periodo semplice a seguito del Pandoro Gate e per un po’ si è assentata dai social e dalle scene pubbliche. Il 14 gennaio 2024 è iniziata la settimana della moda a Milano, un evento pubblico a cui l’influencer non è mai mancata. Quest’anno, però, la regina dei social ha deciso di non presentarsi.

Sicuramente se avesse partecipato alla Fashion Week, tutti gli occhi sarebbero stati puntati su Chiara per cogliere ogni suo gesto o espressione. A quanto pare potrebbe essere una vera e propria strategia studiata con il suo team per cercare di ricostruire la sua immagine in modo graduale. Non è un caso che, anche sui social network, il suo ritorno sia avvenuto in punta di piedi, pubblicando pochi contenuti rispetto al passato ed evitando sponsorizzazioni o pratiche commerciali.