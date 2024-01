Sangiovanni, altro che single: spunta la vera motivazione della rottura con Giulia Stabile |”… mi sento vuoto”

Sangiovanni, tutta la verità sulla rottura con Giulia Stabile. La sofferenza del cantautore: “..mi sento vuoto”

Sangiovanni è un giovanissimo artista di soli 20 anni che ha già conquistato l’Italia intera con la sua musica. Con il suo talento e la dedizione, in poco tempo si è trasformato in un big della musica italiana in grado di dominare il palco del Festival di Sanremo.

Classe 2003, ancor prima di diventare celebre nel mondo dello spettacolo, Sangiovanni muove i primi passi nella musica e nel 2020 pubblica i suoi primi inediti intitolati: “Non più” e “Paranoia”. Nello stesso anno, supera brillantemente i provini del talent Amici e diventa ufficialmente un allievo della scuola di Maria De Filippi.

Fin dalla prima puntata ha spiegato il suo nome d’arte: “Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e quindi ho deciso di chiamarmi Sangiovanni“.

Per il cantautore, la musica rappresenta la valvola di sfogo dalla routine e dai problemi della vita. Nel suo percorso accademico, con il brano Lady ha conquistato l’attenzione del grande pubblico ed è giunto in finale in competizione con Giulia Stabile.

Sangiovanni, tutto pronto per Sanremo 2024

Sangiovanni ha dimostrato il suo innato talento per la musica e per la scrittura dei suoi testi che risulta sempre spontanea e originale. A febbraio 2024 Sangiovanni tornerà sul palco dell’Ariston e gareggerà tra i big della musica italiana. “Sicuramente sono più sereno della prima volta, ma sono anche curioso di capire com’è davvero il Festival non in tempo di pandemia“, ha ammesso il cantautore.

Il brano che presenterà è già pronto e si intitola “Finiscimi“. Le aspettative dei fan sono altissime, soprattutto dopo che Sangiovanni ha spiegato com’è nata questa canzone: “Non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perchè anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso“.

Sangiovanni, la rottura con Giulia: “..mi sento vuoto”

Nella scuola di Amici, Sangiovanni non trova solo il successo e la notorietà, ma anche l’amore per la ballerina Giulia Stabile. Il cantautore riesce a conquistare il cuore della ballerina ed iniziano una romantica storia d’amore che prosegue anche al termine del talent. Tuttavia, 3 anni dopo, iniziano a girare voci su una presunta crisi di coppia e nell’estate 2023 decidono di prendere strade diverse.

Durante un’intervista rilasciata all’Ansa, Sangiovanni ha ammesso di aver sofferto molto per la fine della relazione con Giulia: “Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perchè non avevo vissuto [..] Mi sono sentito vuoto, indifferente a ciò che mi succedeva intorno“. Tuttavia, grazie alla musica e ai suoi nuovi obiettivi professionali, è riuscito a superare quel periodo di grande sconforto.