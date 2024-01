Ludovica Valli, dopo anni spunta la verità: quello che ha detto su sua sorella è gravissimo | Nessuno se lo aspettava

Ludovica Valli, in maniera del tutto inaspettata ha rilasciato una dichiarazione sul rapporto con sua sorella che ha lasciato tutti senza parole. D’altronde sono fatti di famiglia e i follower non dovrebbero entrarci.

Per chi non la conoscesse, Ludovica Valli è la più piccola della famiglia, la primogenita è Eleonora, mentre la sorella di mezzo è la giovane Beatrice. Se quest’ultima e Ludovica, sono diventate entrambe influencer famose, passando in primis al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, la primogenita è sempre stata lontana dai riflettori.

A distanza di anni, è spuntata una nuova indiscrezione in merito al rapporto che lega le tre sorelle Valli e i fan sono rimasti senza parole, per quello che hanno letto. D’altronde, come ha ben detto Ludovica: “(sono, ndr) Cose nostre personali. Meglio non dire altro. Perché parlate se non sapete nulla?…”. Ecco che cosa è emerso da questo sfogo social.

Le parole di Ludovica Valli verso sua sorella

Giusto per fare una breve descrizione delle tre sorelle, per chi non le conoscesse. Dunque, le sorelle Valli crescono insieme alla mamma Sandra dopo il divorzio, con la quale sono molto legate. Abbiamo quindi la primogenita, Eleonora, la quale è l’unica che ha deciso di stare lontana dal mondo dello spettacolo, vive una vita abbastanza “normale”, pur essendo molto seguita sui social. Vive insieme al suo grande amore, Luca Babbini ed è mamma di due bambini. Lavora nel negozio di oggettistica della mamma.

Beatrice e Ludovica, più o meno hanno fatto lo stesso percorso, seppur poi le loro vite hanno preso direzioni diverse. Entrambe hanno raggiunto fama e popolarità grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi, diventando in seguito modelle e influencer di grande successo. Beatrice è mamma di 4 figli ed è sposata con Marco Fantini, mentre Ludovica è innamorata di Gianmaria Di Gregorio, i quali sono diventati genitori di due bambini.

Gli attacchi degli haters verso Ludovica

In teoria, gli affari di famiglia, dovrebbero rimanere privati, ma si sa, i personaggi pubblici non sempre hanno questo lusso, motivo per cui, Ludovica Valli ha deciso di rispondere agli haters che l’hanno attaccata, in merito alla sua assenza al compleanno della sorella Beatrice: “Io non vivo di apparenza. Non l’ho mai fatto. A me non frega proprio nulla. Se vivessi di apparenza sarei stata lì in prima fila forse…” e ancora: “Il 90% delle volte non so nemmeno io quando si vedono le mie sorelle, lo scopro tramite due storie di Instagram proprio come voi…Proprio perché, come ha detto Beatrice, ‘loro sono più legate’. Quindi io la maggior parte delle volte non so proprio niente…”.

Come sempre, non bisognerebbe mai entrare nei rapporti di famiglia, in quanto dovrebbero rimanere fatti privati e soprattutto nessuno dovrebbe giudicare o criticare nessuno. Ad ogni modo, chissà se le sorelle replicheranno alle parole della più piccola della famiglia?