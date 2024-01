Grande Fratello, polemiche per le frasi di Garibaldi contro una concorrente: gli autori sono nei guai

Giuseppe Garibaldi è finito nel mirino dei telespettatori, in quanto quelle frasi contro quella concorrente non sono piaciute, motivo per cui, sono in molti che lo criticano. Chissà se l’argomento verrà affrontato in diretta?

Al Grande Fratello, la tensione si taglia con un coltello, in quanto i concorrenti rimasti in gara sono molto nervosi. Sicuramente la speranza di vincere questa edizione li fa preoccupare e/o sperare, quindi si innescano sentimenti quali competizione, apprensione e così via. Poi sicuramente la stanchezza di rimanere chiusi per così tanto tempo in una casa continuamente spiata, insieme a persone comunque estranee, non aiuta.

Ovvio però che in tutto questo guazzabuglio di emozioni, molte volte sarebbe meglio non esternare proprio tutto quello che ci passa per la mente. Come Giuseppe Garibaldi, il quale si trova al centro della polemica, per quelle frasi che ha detto contro una concorrente. A molti follower non sono piaciuti, in quanto, quello che per lui potrebbe essere una frase scherzosa, per altri non è proprio così. Ecco che cosa ha dichiarato.

Giuseppe Garibaldi e quella frase contro un’altra concorrente

A parte la questione di cui vi parleremo a breve, sono anche altri i fatti che attualmente, stanno disturbando l’opinione pubblica, in merito ai concorrenti del Grande Fratello. Abbiamo visto i fan scagliarsi contro Massimiliano Varrese per aver, a detta loro sbattuto molto forte la porta della camera, dove Monia La Ferrrera piangeva consolata da Rosy Chin, dopo il loro ennesimo litigio. Ma anche semplicemente il momento in cui gli autori hanno ripreso nuovamente Rosy per aver tolto il microfono, mentre si lasciava andare a confidenze personali con Garibaldi.

Anche diverse amicizie con Beatrice Luzzi sembra che si siano incrinate, come per esempio con Grecia e Letizia, per non parlare di quei conflitti con Giuseppe e Massimiliano che da sempre tengono alto l’interesse del pubblico. Chissà cosa dirà nella prossima puntata il buon Alfonso Signorini? Riuscirà a contenere i “suoi ragazzi”?.

Le parole di Giuseppe contro Perla

Tra i tanti conflitti ai quali i telespettatori hanno assistito, abbiamo visto a quelle frasi rilasciate da Giuseppe Garibaldi contro Perla Vatiero, le cui parole non sono piaciute al pubblico da casa. In pratica, Giuseppe, Massimiliano e Paolo si trovavano in giardino sui divanetti e nel mentre Perla, stava svolgendo la sua seduta di allenamento sul tapis roulant. Vedendola svolgere una camminata veloce, Garibaldi ha dichiarato: “Vediamo sul tapis Perla Vatiero che cerca di bruciare tutte le calorie accumulate ieri sera post cena, con la torta, i biscotti e il latte, camomilla…”.

I follower della Vatiero non hanno preso per niente bene questi attacchi sul cibo rivolti alla loro beniamina, anche perchè con tutti i casi di disordine alimentari che si sentono oggi, bisognerebbe andare molto cauti con le parole. Sui social sono in molti che sperano che Signorini riprenda il gieffino. Nel mentre ecco un paio di commenti rilasciati in merito al caso: “Non vedo l’ora che esca, è solo un bambino”, “Giuseppe con questa uscita del cibo su Perla dimostra la sua ignoranza…”.