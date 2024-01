Antonino Cannavaciuolo, quello che ha fatto a Masterchef preoccupa i concorrenti: “grande matematico”

Antonino Cannavacciuolo si è ancora una volta confermato un grande professionista del suo settore. Con quel calcolo matematico, ha mandato tutti in crisi, spettatori e concorrenti.

E’ uno degli chef più amati e ammirati di sempre, stiamo parlando di Antonino Cannavacciuolo, il quale con la sua bravura e ironia, fa faville sia in cucina sia in televisione. Con le sue “pacche d’incoraggiamento” poi, non permette a nessuno di abbattersi.

Lo chef stellato attualmente è alle prese come di consueto, con l’appuntamento a MasterChef, dove, insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, cercano di individuare il concorrente migliore che si aggiudicherà il grembiule di chef della consueta stagione. Tra i vari test e prove, Antonino ha mandato “tutti in crisi” con la matematica. Ecco che cos’è successo.

Antonino Cannavacciuolo e la matematica

Anche quest’anno il programma di Sky per eccellenza, cioè MasterChef, sta dando i risultati sperati a Sky. Lo share raggiunge sempre picchi importanti, ogni puntata è sempre ricca di colpi di scena, compresi i vari test e sfide che vengono fatte svolgere di sovente ai vari concorrenti, per cercare di mantenere la “loro postazione”.

Gli chef poi con la loro simpatia e anche espressione crucciata, quando qualcuno gli presenta un piatto totalmente in disaccordo con le loro aspettative, fanno ancora più divertire i telespettatori. Il bello di MasterChef è quello che nonostante ormai siano molte le stagioni trasmesse, i telespettatori non si stancherebbero mai di vederlo.

Quanta farcia serve?

In merito proprio ai vari test che vengono sottoposti ai concorrenti in gara, Antonino Cannavacciuolo ha mandato in apprensione i concorrenti, con un quesito matematico che li ha lasciati senza parole. Durante una prova in esterna, si è svolto un simpatico siparietto comico, sicuramente più per chef Antonino che Niccolò Califano, il quale ha imparato che in cucina non basta sapere solo cucinare bene.

E’ tutta una questione di proporzioni, perché se durante la preparazione delle ricette si sbagliano, ci si gioca tutto il servizio. Ed è proprio in merito alla matematica, che lo chef Cannavacciuolo ha chiesto a Niccolò: “Quanta farcia serve per 200 fiori di zucca?”. Dopo aver visto il laureato in Medicina totalmente in difficoltà, Antonino ha dichiarato: “Svengo!”. Tra una battuta e l’altra alla fine la risposta gliel’ha suggerita lo chef stellato: “10 Kg”, gli ha detto, facendo “esplodere” un applauso e le risate di tutti i presenti. La morale di chef Cannavacciuolo è la seguente: “Essere un grande chef significa essere anche un grande matematico“.