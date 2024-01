Fulco Pratesi, la rivelazione agghiacciante che fa tremare il pubblico: “…perdo i capelli per la doccia”

Le rivelazioni di Fulco Pratesi hanno lasciato tutti senza parole, in quanto le sue teorie sono state accolte da una fetta di pubblico e criticate dall’altra. Ovviamente il discorso è molto soggettivo.

Fulco Pratesi è il noto attivista e giornalista, fondatore nel 1996 del WWf Italia e attualmente presidente onorario di 89 anni, che da sempre si batte per la salvaguardia del pianeta. Nel corso degli anni ha rilasciato diverse dichiarazioni, dove ha svelato le sue abitudini di vita.

Ovviamente è tutto soggettivo, quindi c’è chi condivide e chi no. Bisogna ovviamente ricordarsi che il nostro pianeta non è eterno e bisognerebbe cercare di proteggerlo il più possibile, senza sprechi, in quanto la vita di tutti è preziosa, non solo dell’essere umano. Ad ogni modo, Pratesi ha rivelato quello che secondo lui gli fa perdere i capelli.

La dichiarazione di Fulco Pratesi

Fulco Pratesi è un ambientalista convinto, anche perchè ha capito che dalle nostre azioni dipende la salvaguardia della terra. Più accorgimenti abbiamo noi, più il nostro pianeta potrà prolungare la sua “buona salute”. In una vecchia dichiarazione aveva raccontato di come quell’episodio visto in gioventù, gli fece cambiare totalmente punto di vista: “Nel 1954, a 19 anni, partii per il Kenya per la mia prima battuta di caccia. Una traversata lunghissima, su un’altra carretta del mare, fino a Mombasa…”, mentre si preparava per una battuta di caccia all’orso in Russia, vide una mamma orsa con i suoi cuccioli: “Al ritorno vendetti il fucile. Non ho mai più ucciso un animale…”.

Da quel momento cambiò tutto il suo modo di pensare e verso l’ambiente e tutti i suoi ospiti attuò una grossa forma di rispetto. Lo si può vedere dal suo racconto sulle zanzare: “Se mi ronzano intorno, mi ribello e le scaccio ma poi mi pento. Per fortuna non sono appetitoso, le respingo, perché prendo i medicinali per l’artrite reumatoide…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere della Sera (@corriere)

Le abitudini di Fulco

Fulco Pratesi, come fa di consueto, lascia spesso dichiarazioni che fanno molto discutere, in quanto non tutti sono d’accordo con i suoi metodo. Per esempio, da poco ha rivelato qual è la sua beauty routine: “Mi lavo meno possibile. Con una spugnetta bagnata d’acqua fredda e appena una goccia di sapone. Faccia, ascelle, parti basse…i denti si lavano con uno spazzolino appena umido. Sciacquone? Una volta ogni tre pipì. Qualcuno si stupisce?…”.

In merito alla doccia ha rivelato: “L’acqua è tremendamente preziosa, in Italia ognuno ne spreca 400 litri al giorno…tutta quest’acqua che cade in testa mi dà fastidio e secondo me fa perdere i capelli, infatti io li ho ancora belli folti…”. Magari qualche teoria è leggermente eccessiva, ma comunque il punto è cercare di sprecare il meno possibile le risorse del Pianeta, soprattutto l’acqua che è un bene essenziale ma purtroppo limitato nel tempo.