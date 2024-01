Barbara D’Urso addio alla tv: la conduttrice ‘sedotta e abbandonata’ anche da loro | Ecco cosa succede

Barbara D’Urso, dice addio alla televisione. Falso allarme per l’ex conduttrice di Mediaset: di seguito i dettagli

E’ stato un anno di rinascita per Barbara D’Urso che, dopo 15 anni al servizio di Pomeriggio 5, ha dovuto abbandonare il suo amato pubblico per volontà dei vertici Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, alla morte di suo padre, ha preso le redini dell’azienda di Cologno Monzese ed ha messo in atto una vera rivoluzione.

Un’idea che gli frullava in testa da molto tempo e che ha attuato alla morte del Cavalier Berlusconi. Il suo obiettivo è stato quello di eliminare la volgarità che stava popolando alcuni salotti televisivi e puntare su una televisione più giornalistica.

A subire il cambiamento è stata principalmente Barbara che, dopo 15 anni, è stata sostituita a Pomeriggio 5 dalla giornalista Myrta Merlino. La comunicazione è stata inaspettata anche per la D’Urso che, da un momento all’altro, ha saputo del non rinnovo del suo contratto.

Il più grande rimpianto della conduttrice napoletana è quello di non aver avuto modo di salutare il suo pubblico poichè è accaduto tutto senza alcun preavviso. “L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me. A presto! #Colcuore“, ha ammesso Barbara in un’intervista a Repubblica.

Barbara D’Urso, contesa tra Rai e Discovery

A seguito dell’abbandono forzato di Pomeriggio 5, Barbara si è concessa un mese a Londra in cui ha dedicato tempo a se stessa. Attualmente è impegnata con uno spettacolo teatrale intitolato “Taxi a due piazze” che sta riscuotendo un grandissimo successo, ma alcune indiscrezioni parlano di un possibile ritorno della conduttrice in televisione.

Una delle ipotesi più accreditate riguardava un possibile passaggio in Rai o su Discovery. Ad esprimere la propria opinione sulla conduttrice è stata Laura Carafoli, la responsabile della programmazione di Discovery: “Lei è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, una su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione. L’ho sempre seguita. Questa stagione è andata, non abbiamo un’idea, ma mi piacerebbe un domani averci a che fare, è più giovane di chiunque“.

Barbara D’Urso, l’addio è vicino: “sedotta e abbandonata”

A seguito della rottura dei rapporti professionali con Mediaset, ci sono stati moltissimi rumors su un ritorno di Barbara D’Urso in televisione. Alcune indiscrezioni parlavano di un passaggio in Rai, addirittura come giurata di Ballando con le stelle o come erede di Mara Venier a Domenica In.

A chiarire la situazione ci ha pensato l’Amministratore Delegato Rai, Roberto Sergio: “Con Barbara D’Urso nessuna trattativa, non la conosco”. Dunque, a seguito di queste parole, sembra escluso e smentito il passaggio della conduttrice partenopea nell’emittente statale. Tuttavia, non ci resta che attendere per vedere come ci stupirà Barbara.