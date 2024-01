Bruno Barbieri, altro che chef: oggi il noto coach di Masterchef ha una nuova passione | Ecco di che si tratta

Bruno Barbieri, confessa la sua nuova passione. Il coach di Masterchef si mostra in nuove vesti: ecco di cosa si tratta

Bruno Barbieri è uno chef italiano che, nella sua carriera professionale, ha ottenuto ben 7 stelle Michelin ed ha raggiunto una fama internazionale. Da sempre, l’Italia e la cucina sono un binomio indissolubile e Bruno rappresenta un vero orgoglio per la nostra nazione.

Bruno nasce nel 1962 a Medicina, un piccolo paesino di circa 16 mila abitanti situato vicino Bologna. Cresce in una famiglia emiliana che segue fortemente le tradizioni culinarie e le ricette tramandate di generazione. Così, fin dalla tenera età, si appassiona al mondo della cucina.

Le sue idee sono ben chiare ed è consapevole di voler diventare uno chef stellato. La sua prima esperienza risale al 1979 quando inizia a lavorare come cuoco su Oceanic, la nave da crociera. Un’esperienza che gli permette di aprire gli orizzonti e di comprendere che la creatività è fondamentale nelle sue ricette.

Dopo tanti anni di esperienza nel campo, Bruno decide di aprire dei suoi ristoranti che presentano le tradizioni della sua terra con un mix di sperimentazione e innovazione. Dal 2011 Barbieri si dedica anche alla carriera televisiva e diventa il coach di Masterchef Italia.

Bruno Barbieri, il percorso a Masterchef

Bruno Barbieri, oltre ad essere uno chef stellato ed un orgoglio italiano, è anche un celebre personaggio televisivo che dal 2011 è una presenza fissa nel cooking show Masterchef. In qualità di coach, prende parte a tutte le edizioni per giudicare le prove dei diversi partecipanti che concorrono per la vittoria finale.

Bruno ha collaborato con personaggi del calibro di Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Carlo Cracco. Barbieri è il più temuto tra i giudici del talent a causa della sua severità, ma è anche amato per la sua simpatia e lo stile stravagante. In occasione della puntata andata in onda l’11 gennaio, Bruno ha sconvolto l’Italia intera in diretta televisiva ed ha ammesso la sua vera passione.

Bruno Barbieri, altro che chef: ecco la sua vera passione

Nella puntata dell’11 gennaio della nuova edizione di Masterchef Italia, i concorrenti hanno avuto l’occasione di cucinare nelle Scuole centrali Antincendi di Roma. Per omaggiare il corpo nazionale, gli aspiranti chef hanno preparato dei piatti tipici della capitale per 100 Vigili del Fuoco.

Bruno Barbieri ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni. Lo chef stellato ha sfruttato l’occasione dell’esterna del talent per indossare la divisa dei Vigili del Fuoco e superare un’ardua prova. Bruno, con l’aiuto di un Vigile esperto, ha spento il suo primo incendio ed ha realizzato il grande sogno della sua vita: “Adesso posso dire che sono un Vigile del Fuoco, finalmente“.