Victoria dei Maneskin, scatto bollenti proprio con lei: nessuno poteva immaginare quello che fa ogni giorno

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, è stata pizzicata con delle foto bollenti e senza veli, proprio con lei. Finalmente non si nascondono più. Ecco di chi stiamo parlando.

I Maneskin sono una rock band che ormai ha spopolato in diversi Stati del mondo, non solo qui in Italia. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan fanno furore ovunque, in quanto sono puro magnetismo ed elettricità, tant’è che anche i colleghi stranieri li adorano. Vi ricordate il bacio che gli ha mandato in diretta Taylor Swift? Questo è solo uno dei tanti esempi che potremmo riportare.

I fan seguono tutto dei Maneskin, dalla loro musica fino ad arrivare alla loro vita privata, o meglio quello che gli artisti concedono di sapere al mondo esterno. In merito a Victoria De Angelis, bassista del gruppo, sono uscite nuove indiscrezioni sulla sua dolce metà. E’ stata infatti pizzicata proprio con lei, con quelle foto bollenti che non lasciano dubbi.

Le foto bollenti di Victoria dei Maneskin

Prima di proseguire con la vita amorosa di Victoria De Angelis, volevamo informarvi dell’ultima loro collaborazione, con una grande della musica country, che è servita sicuramente a dare nuovo lustro ai Maneskin. Stiamo parlando di Dolly Parton, la quale, con ha creato la versione deluxe del suo album, Rockstar. Qui ha cantato le sue canzoni insieme ai grandi della musica rock e non.

Per farvi un esempio, hanno duettato con Dolly, nomi altrettanto altisonanti, come per esempio Miley Cyrus, Sting, Elton John, Simon Le Bon e altri ancora. Tra tutte queste star internazionali, spicca il nome anche della rock band italiana, cioè i Maneskin, i quali si sono esibiti con la Parton, nel suo brano storico, Jolene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

Victoria e Luna alle Maldive

Tra un’esibizione e l’altra, i Maneskin si concedono delle pause per rifocillarsi, dalle fatiche dei vari tour ai quali prendono parte. In questo momento, i fan sono concentrati sulle vacanze che si è concessa, Victoria De Angelis, con la sua attuale fidanzata, Luna Passos, la modella brasiliana che le ha “rubato” il cuore. Le due innamorate sono volate alle Maldive e tra uno scatto e l’altro appaiono super innamorate.

Finalmente Victoria e signora, non si nascondono più, da come possiamo vedere da quelle foto “bollenti” e senza veli che si sono concesse. Le due donne erano state già pizzicate a luglio a Ibiza, ma fu durante una delle tappe successive del loro concerto a Roma, che Victoria ha ufficializzato la sua storia d’amore con Luna.