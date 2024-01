Gf, un noto concorrente aggredito e minacciato senza sosta: Alfonso Signorini indignato per quello che è successo

Un noto concorrente del Grande Fratello è stato aggredito per un motivo veramente scioccante. Molti i messaggi di solidarietà che ha ricevuto, chissà se anche Alfonso Signorini si è indignato per quello che è successo?

A prescindere dall’edizione del Grande Fratello, che sia quella con i nip o con i vip, poco importa, in quanto il pubblico si è affezionato alla maggior parte dei gieffini, almeno a quelli che durante lo show non sono stati aspramente criticati per il loro atteggiamento.

L’ex gieffino in questione è stato molto apprezzato per il suo fare educato e a modo, considerato da molti come il concorrente galantuomo, per questo sono rimasti tutti scioccati dopo aver appreso di quella terribile aggressione che ha subito. Chissà cosa avrà pensato Alfonso Signorini di tutto questo?

L’aggressione ai danni del concorrente del GF

In merito al Grande Fratello, prima di svelarvi quello che è successo all’ex gieffino, volevamo ragguagliarvi con quello che sta succedendo attualmente. Tra i vari litigi e dichiarazioni che intercorrono quotidianamente tra i gieffini, c’è un particolare caso che sta facendo chiacchierare molto in rete e non si sa cosa succederà da adesso in poi. Come riportato da Fanpage, Stefano Miele è nuovamente al centro delle polemiche per quella rivelazione che ha fatto, verso un suo collega di avventura.

In pratica, secondo le parole di Letizia: “Non so se tu c’eri quando ha detto che Federico secondo lui è omosessuale. Mi sembra un po’ come la frase che disse Bea al tempo di me. Non sono cose che si dicono se non c’è la persona presente…”. Per tutta risposta, Fiordaliso ha dichiarato: “Io gli ho detto ‘per me no’, ma anche chi se ne frega. Lui è qui per provocare, è questo che mi dà un po’ noia…”. Non si sa quindi cosa succederà adesso e se Signorini parlerà di questo caso in diretta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da George Ciupilan (@georgeciupilan)

Aggredito perchè famoso

Tornando a noi, i follower sono scioccati dopo aver appreso di quell’aggressione ai danni dell’ex gieffino del Grande Fratello Vip, George Ciupilan. In base a quello che ha dichiarato lui stesso: “Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni…Devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco…Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità”.

Dopo essersi mostrato con il volto tumefatto, sono stati molti i messaggi di affetto che il giovane influencer ha ricevuto sui social. Tra i tanti, spiccano le parole rilasciate da Marco Bellavia, Patrizia Rossetti e altri personaggi famosi. Molti utenti si sono chiesti se anche Alfonso Signorini l’abbia contattato personalmente? Sarà rimasto indignato anche lui come il resto del popolo social?