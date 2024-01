Elisabetta Gregoraci, altro che Giulio Fratini: il suo cuore è stato ‘rubato’ proprio da lui | Non c’è niente da fare

Elisabetta Gregoracci, da un anno e mezzo è fidanzata con Giulio Fratini, ma a “rubarle” il cuore è stato lui

Elisabetta Gregoracci è una showgirl ed una conduttrice televisiva molto amata dal grande pubblico. Sensuale ed elegante, Elisabetta rappresenta la tipica bellezza mediterranea e diventa celebre nel 1997 con la sua partecipazione a Miss Italia.

La notorietà che riceve da questa esperienza, le permette di intraprendere una proficua carriera come modella. Sfila per brand di alta moda come Dolce & Gabbana e Giorgio Armani, imponendosi come icona di stile e sensualità.

Dal Duemila, Elisabetta avvia definitivamente la sua carriera nel mondo dello spettacolo e si dedica principalmente alla recitazione. Lavora con registi di fama internazionale come Carlo Verdone e Simone Schettino.

Dal 2012 passa alla conduzione di Made in Sud, un varietà comico in onda su Rai 2. La sua presenza scenica è evidente tanto che dal 2017 viene selezionata per presentare Battiti Live, l’evento musicale più atteso dell’anno in onda su Italia 1.

La vita privata di Elisabetta Gregoracci

Elisabetta Gregoracci è un celebre personaggio del mondo dello spettacolo che, dal 2006, acquisisce ulteriore notorietà per la sua storia d’amore con l’imprenditore Flavio Briatore. La relazione diventa mediatica per la notevole differenza d’età, ma Flavio ed Elisabetta si godono l’amore reciproco e mettono al mondo Nathan Falco nel 2010.

Sette anni dopo la nascita del loro unico figlio, i coniugi firmano la separazione consensuale restando però in rapporti pacifici e di rispetto reciproco. Durante una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, la showgirl ha ammesso: “Flavio è un pilastro della mia vita come io lo sono per lui. Tra noi il rispetto della famiglia che abbiamo costruito è rimasto. [..] Nathan ci vede insieme, l’uno accanto al fianco dell’altra nelle cose fondamentali, ci vive nella quotidianità e questo gli dà serenità“.

Elisabetta Gregoracci, il suo cuore è stato ‘rubato’ da lui

Elisabetta Gregoracci, dopo la separazione da Flavio Briatore, ha iniziato una storia d’amore da circa un anno e mezzo con Giulio Fratini. Durante l’intervista al settimanale Gente, ha ammesso: “Giulio mi fa stare bene, abbiamo un bell’equilibrio e rispetta la mia vita, i miei spazi, la mia famiglia. E questo per me è un valore imprescindibile“.

La Gregoracci, nonostante la storia d’amore con Fratini, continua a frequentare l’ex marito e a concedersi vacanze di famiglia per garantire la serenità di Nathan Falco. La showgirl ha raccontato di avere molta complicità con il suo unico figlio: “Cerco di essere una mamma amica, gli insegno il rispetto verso gli altri e l’amore per ciò che fa, studi in primis (…) Con Nathan parliamo senza tabù di scuola, sport, ma anche di sesso e ragazze. Sinceramente è buffo: a volte dice che non capisco le dinamiche, che sono una vecchietta“.