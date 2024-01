Beatrice Luzzi, la stoccata diretta a Rosy Chin: quello che ha fatto lascia inorridito il pubblico

L’inaspettata scenata di Beatrice Luzzi nei confronti della famosissima Rosy Chin. Il pubblico si scatena sul web

Beatrice Luzzi è una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del Grande Fratello. Con i suoi atteggiamenti da donna forte e determinata, ha creato moltissimi dinamiche fin dal suo ingresso nel loft di Cinecittà.

Classe 1970, Beatrice consegue una laurea in Scienze Politiche con il massimo dei voti e subito dopo, inizia a dedicarsi al mondo della recitazione. Viene selezionata per recitare nella soap opera “Vivere” in cui interpreta il ruolo di Eva Bonelli.

La notorietà che riceve da questa esperienza professionale, permette alla Luzzi di imporsi nel mondo dello spettacolo e di ricevere moltissimi consensi da parte dell’audience. Prende parte a moltissimi programmi televisivi e nel 2o23 diventa una concorrente del Grande Fratello.

Anche nel reality Beatrice si aggiudica un ruolo da protagonista a causa della storia d’amore tormentata con il collaboratore scolastico Giuseppe Garibaldi. La Luzzi, però, è stata anche l’artefice della maggior parte delle discussioni avvenute nella casa più spiata d’Italia.

Beatrice Luzzi, il terribile lutto dell’attrice

Beatrice Luzzi, con il carattere tenace e determinato, è riuscita a farsi amare dal pubblico che quotidianamente la segue nelle sue avventure. Lo scorso 3 gennaio, però, la Luzzi è stata costretta ad abbandonare la casa di Cinecittà e ad aggiornare il pubblico è stato un comunicato ufficiale dello Staff pubblicato sui social network.

“Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Lo staff”. L’attrice ha deciso di stare accanto alla sua famiglia in un momento così doloroso e di voler un funerale riservato per il suo amato papà.

Beatrice Luzzi, la stoccata diretta a Rosy Chin

Dopo aver affrontato i funerali per la perdita del suo papà, Beatrice Luzzi ha deciso di rimettersi in gioco e rientrare nella casa del Grande Fratello. Il lutto, però, non è servito a placare gli animi dei concorrenti e ancora una volta, l’attrice romana è la protagonista di un botta e risposta con la famosissima Rosy Chin.

Mentre Beatrice è ai fornelli, scopre un dettaglio che le scatena una vera e propria scenata. Rosy Chin ammette: «Ho dormito con Vitto». Inizialmente, la Luzzi mantiene il silenzio, ma basta poco per farla esplodere: «È che appena trovi uno spazio ti infili subito nei letti degli altri», replica Beatrice visibilmente infastidita. Il video della scenata è diventato virale e moltissimi utenti hanno commentato: «Ma adesso Vittorio non è libero di dormire con chi vuole», «Questa mi sa tanto di scenata di gelosia da parte della Bea».