Ferragnez, novità clamorosa in arrivo: quello che sta succedendo crea ancora scompiglio | Ecco di che si tratta

Chiara Ferragni e Fedez, anche conosciuti come, The Ferragnez, nome della serie tv Prime Video dedicata a loro, con quell’annuncio hanno fatto chiacchierare ancora una volta i follower. Ecco di cosa si tratta.

Sono super conosciuti, stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez, i quali da anni, intrattengono i loro follower con moltissimi dettagli della loro vita e della loro famiglia. Diciamo che hanno reso partecipi i fan quasi su tutto, dal loro incontro, alla proposta di matrimonio, alla nascita dei figli e così via. Se pensiamo poi che Chiara è praticamente “l’influencer originale“, quella che ha dato il via a questa professione in Italia, abbiamo praticamente già detto tutto.

Le cose adesso sono in stallo per loro, con tutto quello che è successo e nel mentre, nell’attesa di capire come si evolverà tutta questa storia, al quanto complessa, al vaglio di chi di dovere, i Ferragnez, hanno pubblicato un annuncio che ha lasciato tutti quanti senza parole. Ecco di cosa si tratta.

L’annuncio dei Ferragnez

Dopo il “pandoro-gate” è successo veramente di tutto nella vita dell’influencer, Chiara Ferragni e di tutta la sua famiglia. Tutta questa storia è ancora al vaglio degli inquirenti, a prescindere dalla multa che l’influencer ha ricevuto per il suo errore di comunicazione (volontario o meno). Dopo il video di scuse, i follower si sono divisi, ci sono quelli che continuano a seguirla, quelli che la insultano e quelli che hanno tolto il “like” e hanno cambiato influencer da seguire.

Ad oggi, sono uscite molte parole su questa storia, si vocifera anche, come abbiamo letto sull’articolo pubblicato dalla Gazzetta, che secondo le indiscrezioni rilasciate da Vanity Fair, la Ferragni è stata avvistata da un avvocato divorzista. Non si sa come finirà questa storia, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e notizie certe, date dai protagonisti della vicenda.

La casa storica di Chiara e Fedez in affitto

Come se non bastasse tutta questa storia a far parlare di Chiara Ferragni e Fedez, adesso l’opinione pubblica ha rivolto l’attenzione su quell’annuncio pubblicato in una delle agenzie di affitti più famose di sempre, i quali trattano case di lusso. Infatti, la prima casa storica dei Ferragnez, quella che ha racchiuso i ricordi più importanti della famiglia fino ad oggi, dalla loro convivenza, al matrimonio, la nascita dei figli, la morte di Mati, l’arrivo di Paloma e così via, è stata messa in affitto ad una cifra esorbitante.

In realtà, ci sono case che costano ancora di più al mese, è ovvio che la loro abitazione non è per tutti. Se ci state facendo un pensierino e potete permettervelo, sappiate che potreste essere voi i fortunati ad affittare casa Ferragnez, alla modica cifra di 35mila euro al mese. Chiunque riuscirà ad entrarci, beneficerà di tutta una serie di comfort molto gratificanti, per non parlare dell’elevato spazio presente in questo attico di lusso a Milano.