Sciagura Rai, tragedia agghiacciante per un noto conduttore: sofferenza atroce e inimaginabile

Ecco quali sono state le parole del conduttore della Rai, in merito a quel dolore personale che ha vissuto, del quale non riesce ancora a liberarsi. I ricordi sopraggiungono quando meno ce lo si aspetta.

Il noto conduttore della Rai è famoso per esternare i suoi sentimenti e le sue opinioni, durante le sue conduzioni, in quanto molte volte, i fatti che presenta, lo riportano con la mente a fatti legati alla sua di vita. Anche in questa circostanza non ha potuto fare a meno di rivelare al suo pubblico una parte inedita di lui.

Molte volte, probabilmente per difesa, tende a nascondere quello che prova, mostrandosi più duro del normale. Da quello che abbiamo capito però è anche molto sensibile, anche perché dalla commozione in diretta, l’ha salvato la pubblicità. Anche se gli occhi lucidi suoi e delle sue colleghe hanno fatto capire a tutti quanto fosse difficile per lui proseguire. Ecco che cos’è successo da mamma Rai qualche giorno fa.

Il momento difficile del noto conduttore Rai

In merito al noto conduttore Rai, a prescindere da quel particolare momento, lui, insieme agli altri del suo staff, stanno procedendo come al solito, dritti e spediti sul palinsesto. Oltre al suo di programma storico ce ne sono anche molti altri, che mantengono alti i livelli di share, garantendosi un possibile rinnovo per i prossimi anni. Ma non vediamo solo programmi televisivi nell’emittente statale, in quanto ultimamente sta ottenendo un notevole successo, anche per i suoi prodotti interni, cioè film e fiction.

Tra le tante, basti pensare a Doc – Nelle tue mani, il quale giunto finalmente alla terza stagione sta lasciando i fan senza parole. Non vedono l’ora di vedere come andrà a finire. Trama a parte, anche la Rai ha abbracciato l’idea, come avevano fatto anche le altre emittenti rivali, di scriversi e prodursi da soli diversi prodotti destinati al piccolo schermo. Da quello che possiamo vedere mettendo a confronto lo share con le altre emittenti, da viale Mazzini, stanno facendo un ottimo lavoro.

Un ricordo molto doloroso

Tiberio Timperi così commosso e provato, non l’avevamo mai visto. Durante una delle ultime puntate trasmesse a, I fatti vostri, il conduttore si è lasciato andare a diverse dichiarazioni, in merito alle sensazioni e ai ricordi che il racconto dell’ospite gli ha suscitato. La donna, ha parlato del brutto episodio di femminicidio che stava purtroppo per vivere, se non fosse stato per l’intervento di quello che sarebbe poi diventato suo marito, il quale è riuscito a salvarla.

Così, un Tiberio provato ha dichiarato: “Anche io sono stato lasciato e ho guardato il soffitto per un anno…Alla fine esistono tanti amori nella vita e tante vite che una persona può vivere…” e ancora: “Uccidendo una persona si muore anche dentro perchè vivere con un peso così credo che non sia vivere”. In merito a questo racconto poi, Timperi ha ricordato suo padre, venuto a mancare da poco, non riuscendo quasi a trattenere le lacrime, salvato poi solo dalla pubblicità, anche se tutti hanno visto gli occhi lucidi anche di Anna Falchi e di Flora Canto, per le parole del collega.